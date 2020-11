Cum m-am pregatit de iarna, cu butoaie si bidoane, in context de pandemie de Coronavirus!

Se spune ca omul gospodar isi face iarna car si vara sanie. Doar ca, personal, nu prea am luat in seama aceasta zicala, deoarece societatea ne ofera posibilitati de alegere infinite, astfel incat sa putem sa achizitionam tot ce ne trebuie, cand vrem. Dar anul acesta, in contextul pandemiei de Coronavirus, care a lovit si tara noastra, societatea in mare parte s-a ‘’blocat’’, magazinele nu mai au acelasi program permisiv nici macar in momentul actual si circulatia este mult restrictionata. Daca ne aducem aminte, timp de trei luni de zile am fost nevoiti inclusiv sa stam in izolare, pentru a impiedica raspandirea virusului. Asadar, atunci am inteles cu adevarat cat de important este sa avem mereu resurse puse deoparte, pentru ca nu se stie niciodata cand vom avea nevoie de ele, in cazul in care nu mai putem parasi locuinta ori de cate ori dorim.

Totodata, am invatat cat de important este sa folosim cu cap resursele de care dispunem si sa profitam de ele cat mai eficient cu putinta. Asadar, pentru a face o schimbare reala in viata mea, m-am mutat de la bloc la casa, pentru ca am dorit sa dispun si de suficient teren de gradina. De ce am facut aceasta alegere radicala? Deoarece am inteles cat de norocosi sunt oamenii care stau la casa si au posibilitatea sa creasca, pe cont propriu, fructe si legume, astfel incat sa se bucure mereu de alimente proaspete si, cel mai important, neprocesate. Nu am stat deloc pe ganduri si imediat ce m-am vazut mutat si pus bine la punct cu tot ce trebuie, am inceput sa ma ocup incet, dar sigur de gradina personala. Din fericire, am reusit sa fac aceasta mutare inca din primavara, cand lucrurile au inceput sa o ia razna la noi, deci am avut suficient timp sa pregatesc terenul si chiar sa construiesc o mica sera si sa seman / plantez primele plante si mirodenii.

Ce anume am plantat? Evident, am inceput cu legumele de baza, si anume: rosii, castraveti, ceapa, usturoi si ardei gras, la care am adaugat salata verde, dovleac de copt si telina. Treptat, am aprovizionat gradina si cu conopida, sfecla rosie si cartofi. Pe langa acestea, nu am vrut sat rec cu vederea plantele aromatice, asadar am facut loc in gradina si pentru busuioc, patrunjel, marar, menta, rozmarin si oregano. In principiu, m-am axat foarte mult pe legume, pentru ca pe acestea le pot pastra fie congelate, fie sub forma de muraturi asortate (si pentru ca am reusit pana in prezent sa recoltez productii destul de mari, am decis ca trebuie sa achizitionez si butoaie si bidoane, ca sa am unde sa le pun la murat, ca sa ma bucur peste iarna de ele). Am reusit chiar sa fac cateva stack-uri de legume uscate si / sau deshidratate, pe care le consum pe post de snacks-uri gustoase, 100% naturale.

In aer liber, mi-am plantat de asemenea cativa pomi si arbusti fructiferi, pentru ca acestia sunt mai putin pretentiosi decat plantele legumicole, dar mult mai rezistenti la ger, astfel nu imi fac griji de ele la iarna care va veni, pentru ca stiu ca nu vor fi afectate de frig. Nu am rezistat tentatiei si am plantat meri, ciresi si piersici, coacazi, muri, zmeuri si agrisi. Fructele proaspete sunt o adevarata incantare vara si un adevarat rasfat tropical iarna. De regula, congelez in borcane de plastic coacazele, murele, zmeura si agrisele, pentru ca din acestea pot ulterior sa fac si inghetata de casa, smoothie-uri sau deserturi facute in casa. Daca le congelati, fructele isi vor pastra savoarea si gustul delicios (plus ca se pot pastra chiar si luni de zile in congelator, fara sa se strice). Chiar daca suna ca si cum as avea sute de metri de teren, in realitate gradina mea este una destul de modesta, insa bine amenajata si gandita astfel incat tot ce am mentionat mai sus sa incape si sa imi permita, in acelasi timp, spatiu de miscare.

De cand am facut mutarea la casa, pot spune ca am reusit sa fac mai multa miscare fizica, deoarece sunt mereu prezent in gradina, zi de zi, cel putin o ora, pentru ca plantele au nevoie de ingrijire. Insa gradinaritul are si partile sale bune: relaxeaza fizicul si psihicul si te ajuta sa iti variezi activitatile casnice zilnice. Credeti-ma pe cuvant, nu ai cum sa te plictisesti vreodata daca stai la casa, deoarece mereu se gaseste cate ceva de facut. Personal, ma bucur ca am luat aceasta alegere si nu o regret nici o secunda, ba dimpotriva, chiar recomand tuturor care au aceasta posibilitate, sa faca la fel ca mine. In acest fel, devenim mai constienti de faptul ca este important sa ne gospodarim in mod inteligent, pentru ca este mereu important sa avem un plan de rezerva pe care sa ne putem baza, chiar si in situatii de criza.

Pandemia de Coronavirus m-a facut sa inteleg cat de importanta este viata dincolo de aparente, de aceea am inceput sa imi schimb total stilul de viata. Cu siguranta nu ma voi opri aici, pentru ca viata mea la casa abia a inceput (de cateva luni) si simt ca mai am foarte multe lucruri de descoperit si invatat, dar un lucru este sigur: voi invata in fiecare zi sa apreciez, din ce in ce mai mult, lucrurile simple care dau culoare vietii, pentru ca in fond ele sunt cele care conteaza cu adevarat. Daca sfaturile mele v-au ajutat, atunci ma bucur, pentru ca este important sa ne si ajutam intre noi, deoarece asa face o societate civilizata.