Cum realizeaza o firma de servicii funerare din sectorul 4 imbalsamarile?

In multe cazuri, plecarea dintre noi a unei persoane apropiate poate genera o pleiada de sentimente negative, de la regrete pana la tristete profunda. De aceea, este important sa incercam sa depasim aceste momente grele si sa onoram memoria celui trecut in nefiinta, organizand o inmormantare demna de amintirea sa. In acest sens, cel mai indicat este sa apelam la o agentie care ofera servicii funerare sector 4, care va prelua astfel din responsabilitatile pe care le presupune o inmormantare.

Printre facilitatile oferite de firma de servicii funerare sector 4 se numara si imbalsamarea. Acest procedeu asigura ca trupul neinsufletit al unei persoane este tratat corespunzator, impiedicand astfel procesul de descompunere. De asemenea, aceasta procedura asigura un aspect cat mai apropiat de cel natural in vederea ritualului de inmormantare. In plus, imbalsamarea joaca si rolul de a sanitiza, prezerva si restaura trupul celui defunct, acest lucru fiind deosebit de important in anumite cazuri.

Fiind intalnita in culturi din intreaga lume, inca de acum opt milenii, imbalsamarea joaca si astazi un rol preparatoriu deosebit de important in ritualul funerar, fiind privita atat ca o stiinta, cat si ca o adevarata arta.

Astfel, o firma de servicii funerare sector 4 va ajuta la pastrarea unei amintiri vii a celui plecat dintre noi, iar, in acelasi timp, va amana procesul natural de descompunere, castigand astfel timpul necesar pentru organizarea in detaliu a inmormantarii. De asemenea, operatiunea de imbalsamare este o cerinta generala in cazurile de repatriere sau expatriere decedati, aceasta procedura fiind obligatorie din perspectiva medico-sanitara.

La noi in tara, imbalsamarea are loc, de regula, intr-un cadru legal, in laboratoare speciale, utilate conform normelor in vigoare. Cu toate acestea, in unele cazuri, in functie de situatia si dorintele familiei, aceasta procedura poate fi practicata si la domiciliul unde a avut loc decesul, insa doar de catre specialisti calificati, care au atat experienta, cat si avizele sanitare necesare, eliberate de catre directiile localitatii respective. Dupa ce s-a incheiat tanatopraxia, se va elibera un certificat de imbalsamare, document obligatoriu pentru a transporta persoana decedata in sicriu si pentru a-i depune trupul la capela.

Aceasta procedura include si serviciul de cosmetizare a defunctului, compus din aranjamentul facial, igienizarea si toaletarea corpului, precum si imbracarea defunctului cu hainele puse la dispozitie de catre familie.

In conformitate cu noile prevederi ale Legii Funerare 102/2014 si H.G. 741/2016, trupul neinsufletit nu poate ramane la domiciliul unde a avut loc decesul sau la unitatea sanitara privata (camin/azil batrani/centru ingrijire) mai mult de doua ore de la momentul decesului. Tocmai din acest motiv, persoana decedata va fi preluata de catre firma de servicii funerare din sectorul 4 si dusa la morga proprie, ce dispune de aparatura frigorifica speciala, masa de inox si instrumente si cosmetice speciale, conform normelor in vigoare.

Gazduirea in morga privata se poate face pe durata solicitata de familie, venind in ajutorul celor carora fie intampina probleme cu actele sau cu locul de veci, dar si pentru a astepta o ruda sau un prieten apropiat sa se intoarca din strainatate, pentru a-si lua ramas-bun.

De asemenea, prevederile legale obliga casele de pompe funebre ce ofera practica de imbalsamare sa detina o sala de pregatire pentru persoanele decedate. Aceasta procedura se va face intr-un cadru igienic/antiseptic, usurand astfel greutatile familiei indurerate si oferindu-i acesteia timpul necesar pentru a se reculege.

Asadar, puteti conta oricand pe experienta si profesionalismul specialistilor de la o firma de servicii funerare sector 4, a caror pricepere joaca un rol crucial in pastrarea aspectului demn al persoanei trecute in nefiinta!