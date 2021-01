Cum să ai mai puține cheltuieli de întreținere iarna

Dacă iarna trecută ai fost dat peste cap de facturile la întreținere, iar la un moment dat nici măcar nu mai puteai să-ți aproximezi bugetul și să știi sigur dacă mai pleci în vacanța planificată, în acest an trebuie să procedezi diferit. Nu există o baghetă magică prin care să obții căldură, apă caldă și electricitate gratuit, însă soluții pentru a scădea costurile, cu siguranță da.

E drept, era de preferat ca aceste măsuri să fie luate din timp, pe principiul că „omul gospodar își face iarna car și vara sanie”, însă niciodată nu e prea târziu, mai ales că poți să achiziționezi ceea ce ai nevoie la un click distanță, implementând totodată câteva tabieturi simple care vor face diferența în mod semnificativ.

Chiar dacă pleci la țară câteva zile, la bunici sau la rude, nu opri căldura de tot. În zilele cu temperaturi scăzute de iarnă, încălzirea apartamentului este necesară atât pentru confort, cât și pentru a evita răcirea pereților și înghețarea apei curente.

Cum ar fi să ajungi acasă și să fie mai frig ca afară, fără apă caldă la robinet și cu fisuri pe tavan? Remedierea acestor neajunsuri te va costa mult mai mult decât dacă ai încerca să economisești.

În cele ce urmează, îți propunem un mic ghid despre cum să-ți amortizezi cheltuielile în sezonul rece.

Un sistem de încălzire eficient

Dacă efectiv te-ai săturat să depinzi de ceilalți vecini din bloc, atunci e timpul să te debranşezi de la reţeaua comună de alimentare cu energie termică și să-ți achiziționezi una dintre acele centrale termice cu dublă funcționalitate, de încălzire a spațiului și a apei calde,

care folosește tehnologia în condensare și este gândită special pentru a economisi resursele. În plus, poate fi comandată online, este livrată cu verificare la destinație și are termen de garanție mare, de cel puțin 12 luni. În plus, dacă locuiești într-un apartament mic, nu e nicio problemă, căci are un design elegant și dispozitivul are dimensiuni mult mai reduse decât o centrală termică clasică. Totodată, ea poate fi monitorizată și controlată cu ajutorul unei aplicații intuitive, astfel încât să fie cald oricând ajungi acasă din oraș. În plus, nu va fi nevoie să dai drumul la robinet și să aștepți minute în șir până să ai apă caldă.

Totodată, pentru a nu avea costuri mari la căldură, verifică dacă ferestrele și ușile se închid perfect etanș, iar dacă observi o problemă, este neapărat nevoie să o remediezi cu ajutorul unui specialist. De asemenea, mai ales dacă ai draperii groase, opace, nu uita să le tragi noaptea, pentru că atunci când afară este foarte frig, aceste accesorii funcționează ca un sistem de izolație.

În ceea ce privește căldura, începe cu o schimbare mică, dar totodată atât de semnificativă: înlocuiește vechile becuri cu unele economice, cu halogen sau de tip LED, care au o durată de viaţă de până la zece ori mai mare decât cele cu incandescență. În plus, știai că acestea consumă cu 75% mai puţină energie electrică? Totodată, nu uita TV-ul și laptopul deschise peste noapte, închide becurile pe hol sau în camerele în care nu mai stai la un moment dat. Frigiderul şi congelatorul trebuie să stea cât mai departe de sursele de căldură, iar după folosire, încărcătoarele de telefon, uscătorul și placa de păr, ondulatorul, aparatul de ras trebuie scoase din priză, căci vor continua să consume energie chiar și setate pe „off”.

Cu aceste lecții învățate și puse în practică, cu siguranță vei avea o iarnă cu mai puține cheltuieli, chiar dacă vei sta mai mult în casă.

Sursă foto: unsplash.com