Cum să ai o locuință cu aspect modern în 7 pași simpli

Iar pentru un plus de inspirație, iată câteva sfaturi care te pot ajuta să îți amenajezi casa într-un stil modern, urmând câțiva pași esențiali.



FOTO: https://www.pexels.com/photo/interior-design-of-a-house-1571460/

Optează pentru finisaje de calitate

Primul pas pentru a obține un decor modern în locuință este acela de a opta pentru finisaje de calitate, care să ofere un plus de eleganță și rafinament întregului decor. Optează pentru plăci de gresie sau parchet care să iasă în evidență, și care să fie ușor de întreținut. De asemenea, poți alege diferite texturi moderne sau modele care să aducă un plus de originalitate și care să se potrivească în contextul stilistic.

Alege o paletă neutră

O locuință amenajată în stil modern are nevoie de o paletă de culori neutră, specifică unui stil liniar. Într-o astfel de amenajare, mixul de culori trebuie să fie realizat într-un mod cât mai armonios, așa că îți recomandăm să alegi nuanțe care să se îmbine cât mai plăcut. Dacă livingul sau dormitorul tău sunt destul de mici, te poți orienta către culori deschise sau pastelate, care vor crea iluzia unui spațiu mult mai mare. Poți lua în calcul tonuri de alb, bej, bleu sau roz, pe care le poți asorta fără prea mult efort, apelând chiar și la forme geometrice abstracte.

Alege decorațiuni speciale

Decorațiunile au un rol important în orice locuință, fiind cele care acordă un plus de personalitate și originalitate oricărei încăperi. Iar pentru o amenajare modernă, decorațiunile simple sau abstracte sunt cea mai bună opțiune. Poți opta pentru covoare, textile decorative, tablouri, obiecte de ceramică sau corpuri de iluminat care să creeze o atmosferă aparte în întreaga locuință. Spre exemplu, eleganța tablourilor canvas cu negru și auriu s-ar potrivi ideal într-un living amenajat în stil modern.

Păstrează un spațiu aerisit

Întotdeauna procesul de amplasare a pieselor de mobilier poate fi o provocare, însă, secretul unei amenajări moderne constă în păstrarea unui spațiu cât mai aerisit. Încearcă să nu aglomerezi prea multe obiecte în același loc și să te limitezi doar la piesele de mobilier esențiale. Același lucru trebuie luat în calcul și în cazul decorațiunilor.

Transformă mobila veche

Dacă îți dorești o locuință modernă, dar nu ai bugetul necesar pentru o colecție nouă de piese de mobilier, poți apela la diferite metode de recondiționare a mobilierului vechi. Cu ajutorul unor materiale noi și a unor unelte de bricolaj, poți reconditiona foarte ușor anumite piese de mobilier mai vechi, oferindu-le un aspect nou, modern. Astfel nu vei renunța la mobila care încă este funcțională și îi vei oferi o a doua șansă.

Schimbă geamurile

De multe ori, geamurile vechi, cu un aspect neîngrijit, pot să schimbe radical atmosfera dintr-o locuință. Tocurile cu vopsea scorojită și sticla plină de pete oferă un look deprimant, așa că ar fi indicat să înlocuiești geamurile vechi cu un set de termopane moderne. În plus, acestea izolează mult mai bine din punct de vedere termic și fonic, așa că îți aduc un plus de confort. De asemenea, poți schimba atmosfera din camere și cu ajutorul unor jaluzele verticale, în locul clasicelor perdele.

Pune accentul pe tehnologie

Dintr-o locuință modernă nu trebuie să lipsească tehnologia. Așa că în fiecare cameră ar trebui să se regăsească pe lângă electronicele și electrocasnicele clasice, și sisteme moderne – de la LCD-uri, până la boxe portabile și sisteme de iluminat digitalizate.

Pentru amenajarea locuinței într-un stil modern ai nevoie de culori neutre și de multă creativitate pentru a alege decorațiunile potrivite. Folosește-ți imaginația și inspiră-te din sfaturile oferite pentru a-ți transforma casa într-un spațiu armonios, amenajat conform ultimelor tendințe.