Cum sa alegi cel mai bun fiset metalic pentru actele firmei?

Desi traim intr-o perioada in care informatiile pot fi stocate in mediul online, acest lucru nu garanteaza siguranta lor. Pe de alta parte, un fiset metalic reprezinta o solutie potrivita pentru arhivarea documentelor din orice companie.

Cu ajutorul acestei piese de mobilier, poti aranja toate datele intr-o ordine logica si sa restrictionezi accesul persoanelor neautorizate la ele. Totusi, fiecare model este diferit si trebuie sa alegi unul potrivit pentru nevoile personale. Iata cum sa faci acest lucru!

Tine cont de dimensiuni

Daca numarul de acte este restrans, poti alege un dulap care sa aiba dimensiunile de 90x90x40 cm. Acest produs are greutatea de 18 kilograme si este prevazut cu o polita reglabila pe inaltime, care poate suporta o greutate de pana la 40 de kilograme.

Exteriorul este realizat din tabla, avand grosimea de 0,7 mm si usile dublu ranforsate. Acestea sunt dotate cu fante de aerisire in partea inferioara, ceea ce asigura un nivel de ventilatie corespunzator.

Iti doresti un fiset metalic spatios? Alege modelul Eco I A177! Acesta are dimensiunile de 90x40x180 cm, constructia sa fiind sudata din otel cu pereti simpli. Pretul produsului este de 824,25 lei, fiind fabricat conform cerintelor standardului ISO 9001:2000 si acreditat de organismele internationale.

Pe langa asta, il primesti in stare complet asamblata, astfel ca nu mai este necesar sa angajezi o persoana specializata care sa se ocupe de montaj. In schimb, poti economisi timp si dispui de o garantie valabila 2 ani de zile.

Verifica dotarile suplimentare

Majoritatea fisetelor metalice dispun de un sistem de inchidere cu 2 chei. Totusi, pe langa manerul cu butuc, un fiset metalic poate avea disponibila optiunea de inchidere in 3 puncte. Un alt lucru de care sa tii cont atunci cand achizitionezi acest produs sunt certificarile.

Mediul de lucru poate fi unul dificil pentru angajati, insa standardele ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management si OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management asigura siguranta necesara pentru acestia si reduce riscul de sanatate si pe cel de accidentare.

Achizitioneaza produsul de la un furnizor autorizat

Pretul nu este singurul aspect de care sa tii cont in momentul in care iti doresti sa cumperi mobilier din metal. Materialul exterior este adesea tratat special impotriva agentilor corozivi, astfel ca poate ramane in aceeasi stare ani de zile.

De asemenea, costurile de intretinere sunt reduse, deoarece nu este nevoie sa utilizezi solutii speciale pentru curatare. In plus, multe fisete metalice sunt rezistente la contactul cu focul. Drept urmare, dispui de un anumit grad de protectie si in cazul unui incendiu.

Daca optezi pentru un fiset metalic de la un distribuitor autorizat, asa cum este officeclass.ro, poti primi cadou un set de 5 bibliorafturi. Acestea sunt confectionate din carton rigid si dispun de un mecanism metalic nichelat pentru prinderea documentelor.

Cum te ajuta mobilierul de metal sa pastrezi datele firmei in siguranta?

Companiile care isi doresc sa pastreze informatiile confidentiale au nevoie de un spatiu de depozitare adecvat pentru aceasta activitate. Mobilierul din metal este ideal pentru a tine persoanele neautorizate la distanta de acte si faciliteaza un mediu de lucru sigur si organizat. Alege un fiset metalic dintr-un magazin online de birotica si papetarie si bucura-te de livrare gratuita direct la usa biroului!