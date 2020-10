Cum sa alegi un ulei CBD de cea mai buna calitate?

Anii recenti au vazut o adevarata transformare a industriei canepii, aparand fel si fel de produse pe baza de cannabis, la nivel mondial. Dintre acestea, poate ca cel mai popular este uleiul de canabis, cunsocut si drept ulei CBD. Anul trecut, industria produselor care contin CBD a depasit cifra de afaceri de 300 de milioane de lire sterline, iar pana in 2025 se preconizeaza ca va depasi pragul de un miliard!

Astfel, in prezent, oferta de produse pe baza de ulei CBD este mult diversificata, existand mai multe tipuri de extracte, tincturi, creme sau chiar alimente.

In ce consta acest produs?

Termenul de CBD este o prescurtare de la canabidiol, unul dintre ingredientele active continute in planta de canepa. Compusul actioneaza asupra receptorilor endocanabinoizi din organismul uman, participand la ajustarea diverselor functii ale corpului, precum senzatia de durere, memoria, apetitul sau starea de spirit.

Endocanabinoizii sunt compusi produsi de organismul uman, insa intr-o cantitate mica. De aceea, multi dintre noi avem nevoie de un adaos de canabidiol, care poate fi regasit in suplimentele pe baza de ulei CBD.

Exista, insa, o confuzie cu privire la acest subiect. Multe persoane neinitiate sau pur si simplu neinformate asociaza CBD-ul cu THC-ul, o “ruda” a acestuia, care da efecte psihoactive. Insa CBD-ul este foarte diferit, neavand astfel de efecte, motiv pentru care este legal in majoritatea tarilor din lume, inclusiv in Romania!

Cum interactioneaza cu organismul?

Chiar daca CBD-ul a fost primul compus descoperit si izolat (inca din 1940), descoperirea THC-ului in anii ‘60 a distras atentia de la proprietatile canabidiolului, care a stat ascuns intr-un con de umbra, pana la revenirea sa recenta in atentia cercetatorilor.

Exista un numar insemnat de studii clinice care au demonstrat eficienta acestui compus in lupta cu epilepsia, iar anul trecut au fost chiar aprobate doua medicamente antiepileptice pe baza de ulei CBD. Mai mult, in urma cercetarilor, au reiesit dovezi care sustin ca produsul ajuta la combaterea depresiei, anxietatii, bolilor degenerative precum Alzheimer sau Parkinson, boala Crohn, artrita si dependentele de diverse substante. In plus, acest tip de ulei are efect paliativ, fiind de mare ajutor in cazul bolnavilor de cancer cu metastaze.

Cum se dozeaza?

Intrucat fiecare organism este diferit, nu exista o regula generala in privinta dozajului. Cea mai buna metoda este alegerea unei doze mai mici la inceput, care poate fi crescuta pana ajungi la dozajul optim. Fii atent si la concentratia acestuia! Pe piata, poti gasi produse cu concentratii de 5%, 10%, 15%, 25% etc. Se recomanda sa incepi cu un produs cu o concentratie mica spre medie, in jur de 10%.

Ce diferente exista intre ulei CBD pur si Full Spectrum?

Uleiul pur este extras din planta de cannabis, fara a contine si alti canabinoizi sau substante active. In schimb, un ulei full spectrum contine si alti compusi ai plantei. Exista o teorie, inca dezbatuta, a “efectului de anturaj: in cazul canabinoizilor, care sugereaza ca acestia amplifica efectul dat de CBD.

In ce perioada a zilei poate fi folosit?

Intrucat efectele difera de la o persoana la alta, nu exista o ora anume pentru a te bucura de uleiul de canabis. Este recomandat sa incerci de cateva ori, in mai multe momente ale zilei, pentru a determina care este cea mai buna perioada de dozare. Totodata, poti opta pentru o singura doza mai mare, la inceputul sau la finalul zilei, sau pentru mai multe doze mici, pe parcurs.

Articol realizat de iAgency.ro