Cum se face betonul armat și ce avantaje are?

Ce este betonul armat?

Betonul, așa cum îl cunoaștem noi în forma sa cea mai uzuală, este un amestec realizat din apă, ciment și pietriș, cu diferite sorturi. Acest amestec are rezistențe foarte mari la impact și șocuri mecanice, dar și la compresiune.

Problema majoră a rezistenței se pune atunci când vine vorba despre rezistențele la întindere din încovoiere, pentru că din păcate, betonul este un material care cedează în masa sa atunci când capacitatea lui portantă este depășită.

În această situație betonul necesită armare, iar cea mai utilizată metodă este folosirea unui oțel de calitate, precum otelul beton B500. Oțelul poate fi de mai multe tipuri, iar în vederea alegerii se iau în calcul caracteristici precum rezistența la întindere, la foc sau scurgere.

Care este rolul armării în cazul betoanelor?

Dacă betonul are o rezistență crescută la compresiune, dar o rezistență scăzută la întindere din încovoiere, ei bine oțelul are rezistențe egale și mari, la ambele tipuri de solicitări. Astfel, oțelul este folosit pentru armarea elementelor din beton pentru a-i conferi acestuia exact ceea ce îi lipsește, mai exact un plus de rezistență la întindere din încovoiere.

Oțelul se folosește sub formă de bare, iar cel mai adesea este folosit pentru elemente structurale sau pentru elemente portante. Un element portant înseamnă un element capabil să preia încărcările de la structură, pentru a le transmite mai departe de teren.

Totalitatea acestor elemente constituie structura de rezistență a unei clădiri.

Fără o structură de rezistență foarte bună o clădire nu va îndeplini cerințele de siguranță și stabilitate. Cum elementele de compartimentare (neportante) nu preiau încărcări, ”greul” cade în sarcina structurii de rezistență.

Oțelul joacă așadar un rol vital, pentru că în situațiile în care betonul își pierde capacitatea portantă, oțelul îi sare în ajutor. Cel mai adesea acest lucru este specific ruperii elementelor de beton, cum ar fi în cazul flambajului sau a influenței forțelor seismice.

Chiar dacă oțelul se află încastrat în structura de beton, aportul acestuia este semnificativ, deoarece o construcție nu este mereu statică, ci ea se mișcă, imperceptibil, iar aceste mișcări constituie puncte de încărcare ce trebuie transmise la nivelul tălpii fundației.

În realizarea elementelor de construcții primele aspecte vizează amenajarea armăturilor, sub formă de etrieri în cazul sâmburilor pentru ziduri sau sub formă de caroiaj, în zona de pardoseli și plăci. La nivelul pereților, armăturile din oțel se dispun sub formă de ”mustăți” care fac legătura cu celelalte elemente structurale sau cu etajele superioare.

Alte elemente de armare pentru beton

Dincolo de armarea cu ajutorul oțelului, betonul mai poate fi armat și cu alte materiale. Desigur, scopul este același și anume sporirea rezistenței materialului. Astfel se poate arma betonul cu fibre metalice sau cu materiale naturale. Niciunul dintre aceste tipuri de materiale nu egalează însă folosirea fierului beton pentru elemente precum grinzile, planșeele, pereții, plăcile sau fundațiile.

Fiecare dintre aceste elemente sunt puternic încărcate, începând cu solicitări statice, precum greutatea proprie a construcției și terminând cu încărcări dinamice sau excepționale, precum traficul sau seismele.

Betonul armat este un material mereu util, care oferă versatilitate și rezistență. Prin armare, aceste caracteristici sporesc, așa că oțelul nu ar trebui să fie pierdut niciodată din vedere atunci când vorbim despre construcții durabile și sigure.