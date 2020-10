De ce sa alegi fungicide de la Esenzi

Culturile agricole, indiferent de dimensiunea suprafetei de teren pe care sunt cultivate, trebuie ingrijite corespunzator inca din momentul semanarii si / sau plantarii, astfel incat acestea sa creasca viguros si sa fie ferite de boli sau daunatori. Este esential sa apelam la fungicide, insecticide, erbicide sau alte produse din comert, daca constatam o problema legate de plantele agricole, pentru ca doar aceste produse pot sa scape recolta de factorii periculosi, care ii ameninta integritatea. Producatori renumiti ofera o gama variata de astfel de produse, dar Esenzi este cel mai cunoscut dintre ei, avand cea mai variata gama de fungicide si nu numai, produse special destinate agricultorilor la inceput de drum sau veterani, care nu vor sa faca nici un fel de compromise atunci cand vine vorba de propriile culturi agricole si / sau legumicole.

De ce sa alegi fungicidele de la Esenzi?

Pentru ca fungicidele fac parte din gama pesticidelor – substante chimice care pot reprezenta un pericol pentru integritatea organismului, daca nu sunt folosite corespunzator, este recomandat sa achizitionezi produse doar de la producatori renumiti sau de la distribuitori populari, astfel incat sa fii sigur/a ca ai facut cea mai buna alegere.

Fungicidele achizitionate de la producatori / distribuitori sunt insotite intotdeauna de instructiuni de folosire, astfel incat sa stii cum sa aplici dozajul in functie de tipul de cultura pe care il ai, de suprafata de teren pe care se intinde, de cauza problemei si asa mai departe. Sunt cativa factori de care trebuie sa tii neaparat cont atunci cand le aplici, deoarece supradoza poate sa provoace efecte adverse (plantele se usuca si mor intr-un final).

Daca alegi fungicidele Esenzi, ai garantia faptului ca vei avea parte de urmatoarele:

O gama completa de pesticide (care are inclusiv fungicide premium, diferite, in functie de tipul de cultura pe care il detii);

Produse de calitate premium, care ofera rezultate vizibile inca de la prima utilizare;

Un raport calitate – pret excelent la toata gama de produse, indiferent de categoria din care fac parte;

Servicii si consultanta profesionala, oferite de catre o echipa intreaga de specialisti in domeniul legumiculturii;

Stocuri de produse mereu disponibile pe site.

Cand se folosesc, de fapt, fungicidele asupra culturilor agricole sau legumicole?

Fungicidele sunt substante chimice realizate in laboratoare de specialitate si sunt special create pentru a combate bolile plantelor. Aceste boli pot surveni din cauza unor virusuri, bacterii sau ciuperci si pot ataca planta in orice stadiu al vietii (de la germinatie, pana la fructificare). Din aceasta cauza, este important sa actionezi asupra acestor atacuri inca de cand observi ca plantele prezinta nereguli. Atentia la detalii poate salva recoltele sau poate sa diminueze daunele create de atacatori. Asadar, fungicidele pot fi folosite imediat ce a fost semnalata o problema (cu cat mai repede, cu atat mai bine). Atentie: fiind vorba de substante chimice, trebuie urmate intocmai instructiunile de aplicare, deoarece in caz contrar rezultatul va fi invers – plantele se pot usca si mor, fara posibilitate de recuperare.

De cate tipuri sunt fungicidele?

La baza, exista doar doua mari categorii de fungicide, si anume: fungicide sistemice si fungicide de contact. Desi rezultatele oferite de acestea sunt la fel (protejeaza plantele in fata bolilor), ele se aplica diferit. Majoritatea fungicidelor de contact ofera protectie timp de 7 pana la 14 zile. De asemenea, fungicidul de contact trebuie aplicat pe vreme frumoasa, deoarece ploaia spala substanta activa de pe suprafata frunzelor si ii diminueaza, astfel, efectul. Acesta trebuie aplicat ca metoda de preventie, deoarece nu mai are nici un efect o data ce boala s-a instalat in planta. In schimb, fungicidele sistemice ofera o protectie mai de lunga durata, deoarece acestea patrund in structura plantei si o protejeaza din interior, iar daca boala se afla in stadiu incipient, ele blocheaza dezvoltarea acesteia.

Eficienta fungicidelor a fost dovedita de-a lungul timpului, iar din acest motiv agricultorii si legumicultorii apeleaza cu incredere la astfel de produse, atunci cand constata ca recoltele sunt atacate de boli. Fungicidele reprezinta, la ora actuala, cea mai rapida si eficienta metoda de a combate pericolele care pot ataca plantele, oferind rezultate vizibile inca de la prima utilizare. Sunt si extrem de utile, deoarece sunt usor de folosit si ofera garantia faptului ca recoltele vor ajunge inclusiv la stadiul de fructificare fara probleme, dupa ce s-a incheiat perioada de tratament (pentru rezultate eficiente si pentru a elimina complet problema, fungicidele se aplica periodic, la un anumit interval de timp). Esenzi stie ca timpul tau, ca agricultor / legumicultor este pretios si iti sare in ajutor cu cele mai profesionale si calitative fungicide, astfel incat sa poti sa uiti de griji si sa te concentrezi pe ce conteaza cu adevarat.

Alege Esenzi, deoarece: