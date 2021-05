Du curatenia la un alt nivel cu un mop electric!

Tu cum procedezi cand vine momentul sa faci curatenie in casa? Probabil ca faci un plan „de actiune”, iti organizezi timpul, imparti task-urile pe care trebuie sa le indeplinesti. Totodata, verifici daca ai toate produsele de curatat in casa pentru a sti daca trebuie sau nu sa faci reaprovizionarea.

Pentru a efectua o curatenie „ca la carte”, este indicat sa folosesti un capat de mop diferit pentru fiecare incapere (baie, bucatarie, dormitor, hol, bucatarie), iar apa din galeata trebuie schimbata cat mai des posibil. De asemenea, este nevoie sa achizitionezi diferite solutii de curatare pentru fiecare tip de suprafata pe care vrei sa o dezinfectezi, precum si numeroase carpe de sters, bureti si altele.

Insa ce ai spune daca ai afla ca exista posibilitatea sa renunti la toate aceste accesorii si sa pastrezi un singur dispozitiv? Mai mult, cum ar fi daca ai sti ca alegerea unui astfel de produs iti va permite sa cureti, dezinfectezi si sa igienizezi casa mai bine ca oricand in timp ce economisesti timp?

Doar cu ajutorul unui mop electric, poti curata eficient diferite suprafete si poti salva bani si timp. Un astfel de dispozitiv functioneaza pe baza de aburi, ceea ce inseamna ca, pentru a-l utiliza, nu ai nevoie decat de apa si de o sursa de curent electric. Astfel, poti renunta definitiv la diferite accesorii si instrumente de curatenie care ocupau spatiu in casa, erau costisitoare si daunau mediului inconjurator.

In plus, temperatura ridicata a aburilor reuseste sa elimine pana la 99% din microorganismele si bacteriile prezente pe diferite suprafete. Utilizand un mop electric cu aburi, vei descoperi superlativul curateniei!

Opteaza pentru un aparat de curatat pe baza de aburi de la Polti, o companie renumita la nivel international pentru calitatea produselor oferite, de care toti clientii s-au declarat satisfacuti! Iata doar cateva produse care te vor ajuta sa ai parte de o experienta de top cand faci curatenie!

Mop cu abur 5 in 1 Polti Vaporetto SV 205;

Mop cu abur Polti Vaporetto SV 440 Double, 15 in 1;

Mop cu abur Polti Vaporetto SV 420 Frescovapor;

Mop cu abur fara fir Polti Moppy pentru toate tipurile de suprafete lavabile orizontale si verticale;

(Premium Edition) Mop cu abur fara fir polti Moppy pentru toate tipurile de suprafete lavabile orizontale si verticale.

Reducerile semnificative (de pana la 40%) si recenziile favorabile explica faptul ca aceste aparate de curatat cu aburi se vand foarte repede. Astfel, daca vrei sa te bucuri de beneficiile aduse de un mop electric, este important sa comanzi produsul dorit cat mai repede!

Fiecare mop electric mentionat in lista de mai sus este construit din materiale de calitate si este protejat cu filtre anticalcar, motiv pentru care poate fi utilizat pentru diferite tipuri de suprafete. Gresie, faianta, marmura, piatra, linoleum, marmura, covoare sau mochete, toate pot fi igienizate cu ajutorul unui mop cu aburi.

In plus, Polti iti ofera sansa de a te bucura de o garantie extinsa de 3 ani, plata in rate, retur grauit in 30 de zile, reduceri si multe alte oferte deosebit de avantajoase! Achizitioneaza un mop electric si vei face cea mai buna investitie pentru curatenia casei tale!

