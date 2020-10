Este vremea pentru o curatenie generala a obiectelor de papetarie de la birou? Iata ce trebuie sa faci!

Mai ales atunci cand spatiul de lucru de la birou nu este organizat in mod ideal, curateniile periodice sunt perfecte pentru mentinerea unei eficiente ridicate a echipei! Chiar si atunci cand fiecare obiect de papetarie si birotica are locul lui, curatenia este oricand bine-venita, intrucat te va ajuta sa descoperi consumabilele care s-au terminat, obiectele de care nu mai este nevoie si noi moduri de a imbunatati organizarea spatiului in care lucrezi.

Fiindca iti petreci o mare parte din zi in birou, ideal ar fi ca spatiul tau de lucru sa arate impecabil, astfel incat sa iti poti duce la bun sfarsit activitatile profesionale fara a pierde timp cautand accesorii sau documente importante.

Astfel, daca vrei sa te bucuri de un mediu de lucru mai “aerisit” si sa nu mai fie nevoie sa rascolesti printre obiectele de pe birou pentru a gasi ce-ti trebuie, in randurile ce urmeaza vei descoperi cateva recomandari utile in vederea organizarii eficiente!

Separa obiectele pe care nu le folosesti frecvent

Exista articole de birotica si papetarie pe care le utilizezi zilnic si altele de care nu ai nevoie chiar atat de des. Daca le vei pastra pe acestea din urma intr-un loc separat, precum intr-o cutie de arhivare sau un spatiu de depozitare, cu siguranta nu vei uita de ele si te vei bucura de mai mult spatiu pe birou. Pune deoparte actele, bibliorafturile, dosarele, capsatoarele, perforatoarele si tot ce nu iti este de trebuinta zilnic.

Foloseste accesoriile potrivite

Dupa ce ai organizat obiectele si documentele pe care le folosesti mai rar, a venit momentul sa faci ordine printre cele pe care le utilizezi in fiecare zi.

Locul produselor indispensabile este pe birou, la indemana, insa acestea pot fi organizate in mod eficient folosind suporturi si organizatoare speciale. Astfel, oferta magazinelor de birotica si papetarie cuprinde foarte multe produse de organizare a instrumentelor de scris, cartilor de vizita, post-it-urilor si celorlalte accesorii indispensabile.

Pe deasupra, pentru organizarea si sortarea documentelor si actelor pe care le pastrezi, poti opta pentru mape si bibliorafturi, intrucat sunt extrem de eficiente si practice atunci cand vorbim de ordonarea produselor de papetarie. Achizitioneaza-le in diverse culori si vei reusi atat sa sortezi eficient, cat si sa dai o nota personala spatiului de lucru.

Asigura-te ca nu ramai fara consumabile

Multe produse se consuma foarte repede atunci cand echipa de la birou este mare, asadar va fi necesar sa te asiguri ca ai un stoc consistent. Hartia de scris, caietele, materialele tipizate, cuburile de hartie, post-it-urile, plicurile si toate celelalte obiecte foarte necesare in cadrul unui birou pot fi achizitionate de la magazine profesioniste, care iti asigura o livrare rapida a celor mai bune produse de acest tip.

Pe langa cele enumerate mai sus, aici vei descoperi si o gama larga de alte produse si accesorii, printre care dosare si mape din carton sau plastic, suporturi pentru dosare, sisteme de arhivare de tip mobilier, indexuri si separatoare, dar si fisiere rotative si clasoare pentru carti de vizita.

Daca vrei sa gestionezi activitatile firmei in mod eficient, asigura-te ca stocul de materiale necesare nu este niciodata gol!