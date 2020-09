Experienta H2On iti aduce cafea LavAzza cu gust autentic italian

Cum arata dimineata ideala pentru tine? Indiferent daca esti intr-un peisaj idilic sau in bucataria ta, alaturi de cineva drag, cu siguranta, din ritualul unei dimineti perfecte nu lipseste o ceasca de cafea tare, aromata si gustoasa.

Recreeaza atmosfera unei dimineti de vis in fiecare zi, chiar de la tine de acasa sau de la birou, cu o ceasca de cafea LavAzza! Cafeaua italiana are o traditie de peste 100 de ani si a ramas, pana in ziua de astazi, in topul preferintelor consumatorilor de cafea din toata lumea.

Descopera avantajele consumului de cafea!

Pe langa aroma imbietoare si gustul unic al cafelei, trebuie sa stii ca exista nenumarate beneficii de care vei avea parte consumand o ceasca de cafea in fiecare zi. Iata doar cateva dintre acestea!

1. Consumul de cafea te face mai energic, creste nivelul de dopamina din corp si iti imbunatateste memoria.

2. Cofeina te poate ajuta sa arzi caloriile mai rapid.

3. Cafeaua este bogata in substante nutritive, cum ar fi vitaminele B2, B3, B5, dar si in magneziu si potasiu.

4. Consumata cu moderatie, cafeaua iti protejeaza ficatul si scade riscul de a dezvolta diferite boli (printre care Parkinson, diabet, Alzheimer).

5. Bautura aromata este un aliat de incredere in lupta impotriva depresiei.

Retine ca este important sa nu exagerezi cu consumul de cafea pentru a te putea bucura de toate aceste avantaje. Savureaza o ceasca de cafea LavAzza in fiecare dimineata si vei simti pe pielea ta toate aceste efecte benefice!

Unde gasesti cea mai buna cafea?

Daca vrei sa savurezi o cafea LavAzza cu gust autentic italian, ai nevoie de un furnizor de incredere, pe care sa te poti baza oricand, cum este H2On. Pe langa cafeaua care te va cuceri pe loc, compania fondata de Nathaniel Geana iti pune la dispozitie un pachet complet de produse si servicii.

Serviciile H2On sunt premiate si recunoscute la nivel international pentru calitatea pe care o ofera. Descopera, in cele ce urmeaza, in ce consta experienta H2On si cum te poti bucura din plin de ea!

· Gama variata de produse

La H2On vei gasi sortimente diverse de cafea, ceaiuri, sucuri si alte produse din domeniu. De aici, vei putea sa achizitionezi apa H2On 19 litri, despre care vei afla mai multe in continuare!

· Produse proprii premiate

Apa H2On detine certificarea iTQi (International Taste and Quality Institute), dovada calitatii remarcabile a apei livrate la domiciliu sau la birou. Tot aici gasesti sucuri naturale H2On, presate la rece si livrate oriunde ai nevoie.

Calitatea produselor si serviciilor H2On este confirmata si de parteneriate cu echipe sportive, printre care Astra Giurgiu sau Dinamo Bucuresti, precum si de recomandarile venite din partea diferitor companii si personalitati din spatiul romanesc.

· Espressoare premium

Atunci cand vrei sa savurezi o cafea LavAzza de calitate, ai nevoie de un espressor pe masura. Printre serviciile oferite de H2On se numara si serviciul de cumparare sau inchiriere espressoare premium.

Daca vrei sa fii scutit de pretul de achizitie al unui espressor, este suficient sa comanzi doua pachete de cafea LavAzza lunar si vei primi un aparat de cafea in custodie. Retine ca aceasta cantitate de cafea este suficienta pentru a pregati cel putin 6 cafele pe zi.

· Pachet integral de servicii

Experienta H2On este una completa, care incepe odata cu decizia de cumparare. Livrarea se realizeaza prin flota proprie de masini si este complet gratuita. De asemenea, tehnicienii H2On iti stau la dispozitie pentru servicii de mentenanta si ai oricand posibilitatea sa apelezi serviciul de care support H2On.

Astfel, daca vrei sa te bucuri de o cafea delicioasa si de toate beneficiile pe care aceasta le aduce sanatatii tale, trebuie sa incerci experienta H2On!