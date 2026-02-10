Februarie, luna în care se fertilizează trandafirii pentru o bogăție de flori

Chiar dacă trandafirii par încă adormiți, această perioadă este una decisivă pentru felul în care vor crește și vor înflori în primăvară.

Specialiștii în grădinărit atrag atenția că trandafirii nu trebuie lăsați complet de capul lor la final de iarnă. Din contră, câteva intervenții simple făcute acum pot face diferența dintre o tufă bogată, plină de flori, și una slab dezvoltată.

De ce este februarie atât de importantă pentru trandafiri

După lunile reci de repaus vegetativ, trandafirii au nevoie de un „restart” controlat. Dacă sunt neglijați în februarie, există riscul ca plantele să pornească greu în vegetație, să producă mai puțini boboci sau să fie mai vulnerabile la boli și dăunători.

Mulți grădinari cred că odată cu venirea primăverii trandafirii se vor descurca singuri, însă realitatea este alta. Tăierile corecte, udarea moderată și prevenția împotriva dăunătorilor sunt importante, dar există un pas-cheie adesea trecut cu vederea.

Fertilizarea – pasul esențial pe care nu trebuie să-l sari

Potrivit expertului în grădinărit William Mitchell, de la Sutton Manor Nursery, fertilizarea trandafirilor în februarie este una dintre cele mai importante lucrări ale sezonului.

„Februarie este momentul ideal pentru a pregăti trandafirii pentru creșterea de primăvară. Sunt plante care consumă multă energie și au nevoie de nutrienți constanți pentru a înflori la capacitate maximă”, explică specialistul.

Un îngrășământ cu eliberare lentă, aplicat acum, oferă plantelor nutrienții necesari chiar înainte de apariția primilor lăstari, stimulând o dezvoltare timpurie și sănătoasă.

Beneficiile fertilizării timpurii

Un trandafir bine hrănit:

înflorește mai abundent;

are flori mai mari și mai rezistente;

este mai puțin predispus la boli și atacuri de insecte;

pornește mai rapid în vegetație.

Specialistul recomandă ținerea unui calendar de grădinărit, în care să fie notate datele de fertilizare, pentru a menține o îngrijire constantă și corectă.

Când și cum se fertilizează corect trandafirii

De regulă, trandafirii ies complet din repaus la sfârșitul lunii martie sau începutul lui aprilie, moment până la care fertilizarea trebuie deja făcută. Aplicarea îngrășământului în februarie oferă un avantaj important plantelor.

Pentru soiurile de trandafiri care înfloresc repetat, este recomandată o a doua fertilizare la final de iunie sau început de iulie.

Atenție: îngrășământul se aplică doar la baza plantei, evitând frunzele, pentru a preveni arsurile și deteriorarea tufei, scrie Mediafax.