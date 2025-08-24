Feng Shui. 3 locuri de evitat atunci când îți cumperi o locuință

Energia locului poate influența semnificativ starea de spirit și sănătatea locatarilor.

Spitale

Primul loc de evitat este zona din proximitatea spitalelor. Energia emanată de aceste clădiri este extrem de puternică și asociată frecvent cu boala sau chiar cu moartea, ceea ce poate afecta negativ longevitatea locatarilor.

Terenuri de golf

Un alt loc problematic este cel din apropierea terenurilor de golf. Deși sun spații de relaxare, acestea sunt intens tratate cu pesticide și alte substanțe chimice care contaminează solul, apa și aerul. Prin urmare, persoanele care trăiesc în aceste zone se pot îmbolnăvi.

Drumuri principale

Drumurile principale sunt considerate neprielnice pentru o viață lungă și sănătoasă. Din perspectiva Feng Shui, acestea aduc o „curgere rapidă a energiei”, ceea ce împiedicăprimirea energiei benefice de care are nevoie locuința ta. În plus, zgomotul și poluarea din aceste zone agravează efectelenegativ, transformând casa într-un mediu ostil, notează spynews.ro.

Experta subliniază că, atunci când alegem o casă, locația este mult mai importantă decât designul interior. Energia locului poate influența sănătatea, starea de bine și echilibrul vieții.