Folosești Google Home? 10 funcții ascunse care îți simplifică viața de zi cu zi

Dincolo de funcțiile de bază, platforma oferă o serie de opțiuni mai puțin cunoscute, care pot îmbunătăți confortul, securitatea și automatizarea casei.

1. Modul Noapte reduce zgomotul și luminozitatea

Pentru cei care folosesc difuzoarele sau ecranele inteligente și pe timpul nopții, Google Home oferă un Mod Noapte. Acesta diminuează volumul și luminozitatea dispozitivelor în intervalele stabilite de utilizator, astfel încât comenzile vocale să poată fi folosite fără a deranja restul familiei.

2. Modul Invitat protejează datele personale

Atunci când aveți oaspeți, puteți activa Modul Invitat, care împiedică accesul la informațiile personale, precum evenimentele din calendar, contactele sau mementourile. În același timp, invitații pot controla dispozitivele inteligente și pot utiliza comenzile vocale de bază fără a compromite confidențialitatea proprietarului.

3. Contacte de urgență pentru întreaga familie

Google Home permite configurarea unor contacte importante care pot fi apelate prin comandă vocală de orice persoană aflată în locuință, inclusiv copii sau vizitatori. Funcția este utilă pentru apelarea rapidă a unui membru al familiei sau a unei persoane de încredere.

4. Un „caiet” virtual pentru lucrurile pe care le uiți

Asistentul Google poate memora informații precum locul în care ai depozitat un obiect sau documente importante. Printr-o simplă comandă vocală, utilizatorii pot salva și recupera ulterior aceste informații.

5. Rutina serilor de film

Utilizatorii pot crea rutine care transformă automat locuința într-o sală de cinema. De exemplu, atunci când televizorul este pornit, luminile pot fi reduse automat, iar jaluzelele pot fi coborâte, fără intervenție manuală.

Citește și Reparațiile din locuință au devenit un lux. Tarifele meseriașilor sunt tot mai mari

6. Alerte când electrocasnicele își termină programele

Google Home poate trimite notificări vizuale sau sonore atunci când mașina de spălat, uscătorul sau mașina de spălat vase și-au încheiat ciclul de funcționare. Astfel, utilizatorii nu mai trebuie să verifice constant dacă programul s-a terminat.

7. Trezire mai plăcută cu lumini inteligente

Platforma poate sincroniza alarmele cu iluminatul inteligent. Cu aproximativ 30 de minute înainte de ora stabilită, luminile cresc treptat în intensitate, simulând răsăritul și oferind o trezire mai confortabilă.

8. Rutina pentru dispozitive

Abonații serviciului Google Home Premium pot folosi Gemini pentru a crea automatizări folosind limbaj natural. Utilizatorul descrie ceea ce își dorește, iar inteligența artificială generează automat rutina necesară pentru dispozitivele din locuință.

9. Analiza imaginilor de pe camerele inteligente

Gemini poate analiza înregistrările realizate de camerele Nest și poate răspunde la întrebări despre evenimentele surprinse, fără ca utilizatorul să fie nevoit să urmărească ore întregi de imagini.

10. Control asupra confidențialității

Google oferă posibilitatea dezactivării stocării înregistrărilor vocale și ștergerii istoricului comenzilor adresate asistentului. Utilizatorii pot modifica aceste setări direct din contul Google pentru a avea un control mai bun asupra datelor personale.

Prin aceste funcții, Google Home poate deveni mai mult decât un simplu asistent vocal, transformându-se într-un centru de control capabil să automatizeze activitățile zilnice și să ofere un plus de confort și securitate în locuință, notează lifehacker.com.