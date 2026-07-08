Reparațiile din locuință au devenit un lux. Tarifele meseriașilor sunt tot mai mari

Creșterea tarifelor practicate de meseriași îi determină pe tot mai mulți români să încerce să își repare singuri locuințele sau să caute soluții mai ieftine, precum abonamentele de mentenanță oferite de furnizorii de energie.

Cât costă o reparație

Prețul unei reparații diferă în funcție de complexitatea lucrării. Pentru o problemă minoră, costul deplasării și al reparației începe de la aproximativ 100 de lei, însă în cazul unor defecțiuni mai complicate suma poate crește considerabil.

„Poate să fie o intervenție banală, unde deplasarea plus intervenția costă 90-100 de lei, sau poate fi o problemă mai complexă, iar identificarea defecțiunii să dureze două-trei ore”, explică un electrician pentru observatornnews.ro.

În cazul instalațiilor electrice, tariful orar pentru reparații minore variază între 60 și 73 de lei. Înlocuirea unui tablou electric pornește de la 190 de lei, iar realizarea instalațiilor electrice poate costa între 120 și 300 de lei pe metrul pătrat, în funcție de complexitatea lucrării.

Meseriașii spun că majorarea tarifelor este cauzată de creșterea costurilor de funcționare.

„Motorina, taxe peste taxe, au cam crescut prețurile.”, spune instalatorul Marian Marin.

Intervențiile de urgență sunt mai sumpe

Firmele specializate oferă avantajul unor intervenții rapide și al garanției pentru lucrările efectuate, însă serviciile de urgență sunt mai scumpe decât programările obișnuite.

Tot ce ține de instalații sanitare: reparații chiuvete, centrale, desfundat scurgeri. Maxim o oră se ajunge la client. Undeva la 100 - 200 de lei e mai scumpă urgența față de intervențiile normale, care se fac cu 3 - 4 zile înainte”, explică Marian Marin.

Românii învață să își repare singuri locuințele

În fața costurilor tot mai mari, mulți proprietari preferă să învețe singuri reparațiile de bază.

„Au fost situații când am zis: nu sunt în stare să pun și eu o piuliță sau un furtun, și am învățat. Acum mi le fac singur. Dacă îți pun un furtun, îți ia un milion jumate, două”, spune un proprietar.

Un altul povestește că a fost nevoit să plătească aproximativ 300 de lei doar pentru înlocuirea bateriei de la chiuveta din bucătărie.

Instalatorii spun că numărul solicitărilor s-a redus în ultima perioadă.

„A scăzut foarte mult numărul de clienți, îi afectează pe oameni foarte rău. Nu își mai permite omul, încearcă să peticească, să facă anumite lucruri. Pun o bandă, ca să mai lungească țevile”, afirmă Marian Marin.

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Abonamentele de mentenanță

Abonamentele de mentenanță și asistență tehnică, oferite de unii furnizori de energie, au devenit o variantă tot mai dorită de proprietari.. Acestea costă între 15 și 45 de lei pe lună și includ intervenții în regim de urgență pentru instalațiile electrice, sanitare, centralele termice sau aparatele de aer condiționat.

„În funcție de abonamentul ales, clienții beneficiază atât de verificările obligatorii ale instalațiilor de gaze și ale centralei termice, cât și de servicii opționale, precum intervenții la instalațiile electrice, sanitare sau la aerul condiționat, începând de la 16 lei pe lună”, explică Sergiu Truță, manager de regiune.

Pe lângă verificările tehnice, abonamentele pot acoperi și lucrări precum remedierea scurgerilor, înlocuirea robineților, a bateriilor sanitare, a chiuvetelor sau chiar a vaselor de toaletă, oferind proprietarilor o alternativă la costurile ridicate ale intervențiilor punctuale.