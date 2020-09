Înălțarea Sfintei Cruci. Ce trebuie să faci ca să ai noroc tot anul

Biserica Ortodoxa sarbatoreste Inaltarea Sfintei Cruci, numita si Ziua Crucii, in fiecare an pe 14 septembrie. Aceasta este cea mai veche sarvatoare inchinata cinstirii lemnului sfant.

Aceasta sarbatoare extrem de importanta se serbeaza cu post, aducand aminte tuturor credinciosilor de patimile si moartea Mielului lui Dumnezeu.

Aceasta data vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. In popor, Ziua Crucii este sarbatorita prin post si praznice, pentru sanatatea familiei, pentru bunastarea gospodariilor, dar si pentru spor.

Tot in aceasta zi, in zonele viticole se incepe culesul viilor. Iar in alte zone, in aceasta zi se bat nucii si se aduna din padure ramurile de alun.

Conform traditiei, daca ramurile sunt culese de Ziua Crucii, acestea au puteri miraculoase, fiind de asemenea si unelte extrem de valoroase pentru fantanarii care vor sa gaseasca izvoarele subterane.

