Îngrijirea cizmelor în sezonul rece: Pași simpli pentru rezultate perfecte

Cizmele din piele naturală sau piele întoarsă sunt cele mai afectate, iar petele albe de sare care apar după topirea zăpezii pot deteriora materialul dacă nu sunt îndepărtate la timp.

Atenție la sare!

Sarea folosită pe trotuare și carosabil pentru a preveni formarea gheții pătrunde în piele, iar după ce apa se evaporă rămân urme vizibile, inestetice și dăunătoare. Depunerile de sodiu și clorură de calciu pot decolora pielea, usucă excesiv materialul și compromite textura încălțămintei.

Petele vechi sunt mult mai dificil de eliminat, iar daunele materiale se pot agrava rapid, astfel că este bine să acționezi imediat.

Cum să cureți cizmele din piele naturală

Șterge noroiul și murdăria vizibilă cu o cârpă umedă. Apoi prepară o soluție din părți egale de oțet alb și apă. Înmoaie o cârpă moale în soluție și șterge ușor zonele afectate. Pentru colțurile greu accesibile, o periuță de dinți veche este ideală.

După curățare, folosește o lavetă umedă pentru a elimina urmele de oțet, tamponează cizmele cu un prosop uscat și lasă-le să se usuce natural, departe de sursele de căldură. La final, aplică un produs de protecție pentru piele, care te ajută să menții pielea moale și hidratată.

Trucuri pentru pielea întoarsă

Pielea întoarsă necesită o atenție specială. Curăță noroiul cu o lavetă ușor umedă și lasă încălțămintea să se usuce complet.

Pentru petele de sare, amestecă o cană cu apă cu o lingură de oțet alb și aplică soluția cu o cârpă moale sau tampon de bumbac. După ce s-a uscat, periază cizmele pentru a reda textura catifelată. Pentru protecție suplimentară, folosește un spray special pentru piele întoarsă, potrivit catine.ro.

Prevenția contează

Curățarea regulată și aplicarea produselor de protecție prelungesc durata de viață a încălțămintei și păstrează aspectul impecabil chiar și încele mai dificile zile de iarnă. Un gest simplu, făcut la timp, poate face diferența dintre încălțămintea deteriorată și una care arată ca nouă.