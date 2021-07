Instalează termostate ambientale și bucură-te de confort, economisind energie!

Ne aflam la inceputul celui de-al treilea mileniu, iar tehnologia se dezvolta intr-un ritm ametitor, care ne asigura conditii de viata infinit mai bune decat cele de care aveau parte inaintasii nostri. Acest lucru este vizibil si in ceea ce priveste solutiile de care dispunem pentru incalzirea locuintelor.

Astfel, cu ajutorul unor termostate ambientale, cunoscute si sub numele de cronotermostate, poti crea un ambient placut in fiecare camera a casei, la birou sau intr-un spatiu comercial, reusind in acelasi timp sa economisesti energie.

Termostate ambientale – ce sunt si cum functioneaza?

Aceste echipamente moderne permit setarea temperaturii centralei termice pentru intreaga casa sau pentru fiecare camera in parte, creand astfel un ambient placut, indiferent de anotimp sau de vremea de afara.

Principiul de functionare este deosebit de simplu: utilizatorul regleaza temperatura dorita – de exemplu, 21 de grade – iar aparatul ii comunica centralei faptul ca trebuie sa incalzeasca incaperea exact pana la aceasta temperatura. Atunci cand in incapere s-a ajuns la temperatura dorita, dispozitivul emite comanda de oprire a centralei. Daca aceasta scade sub cea setata, centrala va porni din nou, pana se ajunge la nivelul dorit.

In acest fel, centrala ajunge sa functioneze permanent la un nivel de mentinere a caldurii, ceea ce duce la economisirea energiei si a combustibilului. Intregul proces este, de asemenea, foarte comod, deoarece, odata ce ai setat temperatura dorita, nu mai trebuie sa umbli intruna la butoanele centralei.

Un avantaj semnificativ se observa si atunci cand pleci de acasa. Daca ai opri centrala, la intoarcere vei gasi casa rece si total neconfortabila, iar centrala va consuma multa energie pentru a reface temperatura dorita. Utilizarea unor termostate ambientale iti permite sa setezi caldura la un nivel confortabil si atunci cand esti plecat, astfel ca vei regasi casa calda, fara sa se consume multa energie.

Tipuri de termostate ambientale

Poti sa alegi intre mai multe tipuri de dispozitive, fiecare cu propriile avantaje si dezavantaje. Pe langa posibilitatea de a selecta o temperatura la care sa functioneze centrala, unele dintre ele au si diferite functii suplimentare.

Cele mai ieftine sunt cele ambientale mecanice, de regula prevazute cu un disc cu ajutorul caruia este setata temperatura. Astfel au fost primele modele aparute si, deoarece sunt foarte practice, se bucura in continuare de succes. Sunt foarte fiabile si beneficiaza si de avantajul unui pret accesibil.

Mai noi, dar si mai scumpe, sunt cele electronice sau digitale, care prezinta avantajul unei precizii sporite in ceea ce priveste reglarea temperaturii. Exista varianta celor cu fir, care sunt mai ieftine, insa implica prezenta unui fir in incapere.

De problema firului incomod se poate scapa optand pentru solutia reprezentata de termostate ambientale wireless. Receptorul se leaga la centrala printr-un cablu si se pozitioneaza in apropierea lui, iar emitatorul se poate pozitiona oriunde in camera, functionand asemenea unei telecomenzi. El sesizeaza temperatura ambientala si, in functie de valorile setate, transmite semnale receptorului, care porneste sau opreste sistemul de incalzire, in functie de nevoi.

Daca vrei sa alegi cele mai potrivite termostate ambientale pentru locuinta, biroul sau spatiul tau comercial, viziteaza magazinul online Quickshop.ro! Vei gasi zeci de produse din fiecare categorie, cu cel mai bun raport calitate-pret!