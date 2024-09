Metode sigure și eficiente pentru curățarea hainelor și încălțămintei second-hand

Curăţarea hainelor SH cu un aparat cu abur sau congelarea sunt printre soluţiile cele mai sigure.

"De la an la an creşte numărul de cumpărători, şi oamenii sceptici devin mai puţin sceptici", spune Ana Ciorap, administrator magazin second-hand. Pentru a atrage cât mai mulţi clienţi, magazinele SH diversifică gama de produse. Pe lângă haine şi încălţăminte, se găsesc şi jucării pentru copii, veselă, articole de casă.

Legea obligă administratorii magazinelor second-hand să igienizeze produsele înainte de a ajunge la raft. "Trec printr-un triaj, pe partea de calităţi, apoi noi le achiziţionam, şi mai trec printr-un rând de triaj în depozit, până să ajungă efectiv la raft", explică Mihai Diaconu, administrator magazin second hand.

"Dezinfectarea lor se face cu un aparat cu abur, la o temperatură destul de ridicată, şi cu nişte substanţe", adaugă Ana Ciorap, administrator magazin second-hand. "Un mare risc în hainele care vin SH este că poate, Doamne fereşte, găseşti ploşniţe sau poate au acarieni care sunt periculoşi", crede un tânăr.

Cum se curăță articolele second-hand

Indiferent dacă hainele sunt noi sau au mai fost purtate, acestea trebuie curățate înainte de a fi purtate.

"Recomandăm clientului să aibă grijă şi la materialul respectiv, pentru că un proces de spălare îl are caşmirul sau inul, şi alt proces îl are bumbacul", precizeazăMihai Diaconu, administrator magazin second hand.

"Hainele ar trebui spălate, călcate cu fierul încins în zona de îmbinare de tiv, de ţesătură, pe dos. Dacă haina nu poate să fie spălată, atunci poate să fie păstrată 3-4 zile într-o pungă de plastic la congelator, pentru că aceşti paraziţi nu supravieţuiesc temperaturilor înalte sau celor scăzute", recomandă Mihaela Leventer, medic dermatolog.

ȘI încălţămintea este tratată special, pentru a elimina orice risc.

"Există acid boric, care poate fi presărat în interior, ţinut într-o pungă închisă câteva zile şi apoi spălată încălţămintea. Sau spălată încălţămintea în interior cu un agent de curăţare, cum este soluţia clorinată", adaugă Mihaela Leventer, medic dermatolog.

Ultimele estimări arată că piața globală a îmbrăcămintei second-hand se va dubla până în 2027. Anul trecut valoarea pieței de profil a fost de 177 de miliarde de dolari, potrivit observatornews.ro.