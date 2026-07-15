Nu este doar un experiment pe TikTok: De ce crema de ras poate elimina petele de pe saltea

Deși la prima vedere pare doar un alt truc viral fără fundament, specialiștii spun că metoda poate avea rezultate reale dacă este aplicată corect.

Totul a început cu videoclipuri de pe platformele sociale, unde utilizatorii arătau saltele acoperite cu spumă albă de ras și prezentau imagini „înainte și după”. Pentru mulți, ideea pare greu de crezut: un produs destinat bărbieritului ajunge să fie folosit pentru una dintre cele mai dificile suprafețe de curățat din casă.

Totuși, reacțiile utilizatorilor au atras atenția experților în curățenie, care au analizat dacă această metodă este doar o modă online sau are un fundament real.

„Crema de ras are aceeaș compoziție de bază ca multe produse comerciale pentru curățarea tapițeriei, dar este mai puțin costisitoare”, explică Isabella Flores, expertă în curățenie și coproprietară a Sparkly Maid San Diego.

De ce poate crema de ras poate curăța saltelele

Principalul motiv pentru care trucul a devenit popular este simplitatea lui. Crema de ras este accesibilă, se găsește în multe gospodării și poate fi folosită fără echipamente speciale.

Formulele clasice de cremă de ras conțin ingrediente, precum surfactanți, alcooli blânzi, emulgatori și glicerină, substanțe care se regăsesc și în unele produse profesionale de curățare a țesăturilor.

„Surfactanții au capete care iubesc apa și cozi care iubesc uleiul, ceea ce le permite să desprindă particulele grase de pe suprafețele textile”, explică specialista.

Această proprietate face ca metoda să fie eficientă mai ales pentru petele frecvente de pe saltele:

transpirație;

uleiuri naturale ale pielii;

loțiuni și produse cosmetice;

anumite pete biologice recente.

Spuma are, de asemenea, un avantaj important: rămâne la suprafață mai mult timp decât un lichid și permite ingredientelor active să acționeze înainte de a pătrunde în profunzimea materialului.

Nu orice pată dispare cu cremă de ras

Deși metoda poate fi utilă, nu este o soluție universală. Unele pete sunt mult mai dificil de eliminat și necesită tratamente specializate.

Experții avertizează că rezultatele pot fi slabe în cazul:

petele vechi de vin roșu, cafea sau ceai;

urmele de cerneală și coloranți;

petele vechi de sânge.

„Petele vechi de sânge care au avut timp să se fixeze sunt rezistente la această metodă deoarece proteinele s-au întărit în fibrele țesăturii”, spune Flores.

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Cum să cureți salteaua cu cremă de ras

Specialiștii recomandă folosirea unei creme de ras albe, simple, sub formă de spumă. Produsele colorate, parfumate intens sau cele cu ingrediente suplimentare pot lăsa urme nedorite.

Aplicați o cantitate moderată de cremă de ras doar pe zona afectată. Salteaua nu trebuie îmbibată. Masați ușor pata cu o cârpă curată sau o perie moale. Lăsați produsul să acționeze între 15 și 30 de minute pentru pete recente, iar pentru cele mai persistente până la aproximativ o oră. Îndepărtați spuma cu o lavetă umedă, fără să frecați agresiv. Ștergeți zona cu o soluție de apă și oțet alb în proporție de 1:1, pentru a elimina eventualele reziduuri. Lăsați salteaua să se usuce complet înainte de a pune lenjeria la loc.

Cea mai mare greșeală: umezeala din saltea

Curățarea unei saltele implică un risc important: acumularea de umiditate. Spre deosebire de țesăturile obișnuite, saltelele sunt greu de uscat în interior.

„Saltelele nu sunt concepute să fie ude, iar materialele din interior nu se usucă rapid după ce absorb umezeală”, avertizează Flores.

Pentru o uscare corectă, experta recomandă:

folosirea unui ventilator lângă saltea;

creșterea circulației aerului în cameră;

ridicarea saltelei în poziție verticală, dacă este posibil.

„Nu puneți lenjeria la loc pe o saltea umedă sau rece la atingere. O saltea umedă acoperită cu cearșafuri este mediul ideal pentru apariția mucegaiului”, spune Flores.

Cea mai bună metodă rămâne prevenția

Deși crema de ras poate ajuta la îndepărtarea anumitor pete, experții susțin că cea mai eficientă strategie este prevenția.

O husă impermeabilă de protecție poate reduce semnificativ riscul de pete și acumulare de alergeni. Flores recomandă alegerea unei huse care să fie:

cu adevărat impermeabilă;

respirabilă;

lavabilă la mașină;

suficient de mare pentru a acoperi întreaga saltea.

„Cea mai bună pată este cea care nu apare niciodată”, spune experta.

Verdictul experților

În pofida aspectului neobișnuit, metoda cu cremă de ras nu este doar un mit viral. Componentele din anumite creme de ras au proprietăți similare cu cele ale unor produse de curățare pentru textile, ceea ce explică de ce pot funcționa pe anumite tipuri de pete.

Cu toate acestea, cheia succesului este folosirea produsului potrivit, aplicarea în cantități mici și uscarea completă a saltelei.

Așadar, înainte de a cumpăra soluții scumpe de curățare, un recipient de cremă de ras din baie ar putea avea o utilizare neașteptată — dar nu trebuie confundat cu o soluție miraculoasă pentru orice problemă a saltelei, notează rd.com.