Metoda naturală pentru haine decolorate. Cum le poți reîmprospăta fără detergenți scumpi

Unul dintre trucurile care au revenit în atenția publicului implică utilizarea frunzelor de dafin, un ingredient obișnuit din bucătărie, dar mai puțin asociat cu îngrijirea textilelor.

Proprietățile frunzelor de dafin

Potrivit susținătorilor acestei metode, frunzele de dafin au proprietăți care pot contribui la menținerea intensității culorilor și împrospătarea țesăturilor. În combinație cu bicarbonatul de sodiu, acestea ar ajuta la reducerea mirosurilor neplăcute și la conferirea unei senzații de prospețime rufelor.

Deși nu există studii extinse care să confirme efectele asupra pigmenților textilelor, aceasta este o metodă tradițională de redare a culorilor. Susținătorii săi afirmă că aceasta poate contribui la menținerea prospețimii hainelor, reducerea mirosurilor neplăcute și îmbunătățirea senzației de curat, fără utilizarea substanțelor chimice agresive.

Cum se utilizează

Există două variante principale de aplicare:

Prima metodă presupune fierberea a aproximativ 10 frunze de dafin împreună cu 3–4 linguri de bicarbonat de sodiu. După răcirea amestecului, hainele se lasă la înmuiat timp de câteva ore, apoi se spală normal în mașina de spălat.

A doua variantă, considerată mai simplă, implică introducerea frunzelor de dafin și a bicarbonatului într-un săculeț textil, care se adaugă direct în cuva mașinii de spălat, odată cu rufele.

Recomandări și precauții

Specialiștii în întreținerea textilelor recomandă însă prudență în utilizarea metodelor alternative și subliniază că eficiența acestora poate varia în funcție de tipul materialului și de gradul de uzură al hainelor.

În cazul articolelor vestimentare delicate sau al țesăturilor colorate intens este indicat un test preliminar înainte de aplicare, potrivit citymagazine.si.