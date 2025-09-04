Orhideele nu mai înfloresc? Iată ce faci greșit când le uzi

Experții în grădinărit atrag atenția că problema apare, de cele mai multe ori, dintr-o singură greșeală simplă: udarea excesivă.

De ce nu trebuie să uzi orhideele ca pe alte plante

Specialiștii de la DIY Everywhere explică faptul că orhideele sunt epifite, adică în mediul lor natural cresc pe trunchiurile copacilor și își iau umezeala din aer, nu din sol îmbibat cu apă.

Astfel, atunci când sunt udate prea des, rădăcinile lor riscă să putrezească. Acest fenomen, cunoscut drept root rot, împiedică planta să absoarbă nutrienții necesari pentru a înflori.

Semnele că orhideea ta suferă de exces de apă:

frunze care se îngălbenesc,

vârfuri înnegrite,

frunze care cad prematur.

Cum să uzi corect orhideele

Mistingul este cheia – pulverizează apă pe frunze și rădăcini aeriene cu un spray, în loc să torni apă direct în ghiveci.

Lasă substratul să se usuce între udări. Dacă solul este încă umed, mai așteaptă.

Folosește apă potrivită – ploaia colectată sau apa fiartă și răcită sunt ideale, deoarece apa de la robinet poate conține fluor și clor, dăunătoare plantelor.

Soak & dry – o dată pe săptămână, scufundă ghiveciul în apă timp de câteva minute, apoi lasă-l să se scurgă complet.

Condițiile ideale pentru înflorirea orhideelor

Celebrul expert în grădinărit Monty Don subliniază câteva reguli simple:

Temperatură: 15-20°C noaptea și 20-30°C ziua .

Lumină: orhideele au nevoie de lumină, dar nu directă; un pervaz estic sau vestic este ideal.

Tăierea tijei florale: după ce florile s-au ofilit, taie tija până la primul nod pentru a stimula apariția unei noi ramificații.

Transplantare: când rădăcinile ies din ghiveci, mută planta într-un recipient puțin mai mare, folosind substrat special pentru orhidee, cu bucăți mari de scoarță.

Orhideele nu sunt plante dificile, dar au nevoie de îngrijire specifică. Dacă eviți greșeala udării excesive și respecți regulile de lumină, temperatură și repicare, florile spectaculoase vor reveni și se vor menține luni întregi.