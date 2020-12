(P) Sicuro Slim: una dintre metodele de slabit cu eficienta foarte buna !

De regula, sarbatorile de iarna pune pe ganduri multe femei care se confrunta cu probleme de greutate, deoarece mesele imbelsugate pot reprezenta o adevarat provocare in aceasta perioada. Si nici domnii nu sunt feriti de aceasta problema, desi doamnele sunt cele care iau masuri mai mari de a slabi sau de a-si mentine silueta. Exista multe metode de slabit care te ajuta sa te bucuri de toate preparatele gatite pentru Craciun de Revelion, fara sa te infometezi, iar solutia cea mai simpla si mai eficienta o reprezinta Sicuro Slim. Sicuro Slim este foarte popular si in randul vedetelor autohtone, iar in randurile ce urmeaza vei afla imediat si de ce.

Sicuro Slim este un brand extrem de cunoscut, care ofera o gama variata de produse pentru slabit, cu ajutorul carora sa iti mentii silueta sau sa slabesti semnificativ. In principiu, aceste produse contin activi care detofica organismul si faciliteaza arderea grasimilor. Ceaiurile sunt cele mai achizitionate produse de pe site-ul lor, pentru ca poate fi inclus mai usor in rutina de zi cu zi, oferind nu doar un moment de rasfat, ci si beneficia reale pentru organism. Femeile adora ceaiurile de la Sicuro Slim pentru ca acestea si-au dovedit eficienta inca de la prima administrare, deoarece ajuta la reducerea poftei de mancare – problema cea mai mare in cazul persoanelor care, de regula, au probleme cu greutatea sau nu se mentin mult dupa o cura de slabire obisnuita.

Iata si alte metode de slabit pe care sa le iei in considerare:

Mesele mici si dese sunt intotdeauna mai ideale, decat mesele rare dar imbelsugate. Asadar, imparte mancarea zilnica in portii mai mici si nu te satura niciodata, la nici o masa (desi la micul dejun poti sa mancaci o masa mai consistenta, pentru ca in acel interval de timp corpul arde cel mai rapid grasimile);

Include in alimentatia zilnica mai multe legume proaspete si cat mai multe de culoare verde, deoarece acestea contin un numar mare de antioxidanti si fier si lupta eficient impotriva anemiei, care poate surveni des in curele de slabire obisnuite;

Bea un pahar de 250 ml de apa calduta cu lamaie si miere, dimineata pe stomacul gol cu o jumatate de ora inainte de micul dejun. Acest truc te ajuta sa detoxifici organismul, in special ficatul, organul care filtreaza toate alimentele ingerate;

Odihneste-te cel putin 8 ore pe noapte, deoarece chiar si somnul odihnitor poate sa contribuie la reglarea tranzitului si la arderea mai rapida a grasimilor;

Nu uita sa faci mult sport sau cel putin sa practici activitati fizice in mod regulat: jogging, aerobic, pilates, stretching, kangoo jumps si multe altele – toate aceste metode sunt ideale daca vrei sa mentii rezultatele pe care le obtii prin alte metode de slabire si este o solutie care te ajuta pe termen lung, chiar si dupa ce ai terminat cura de slabire propriu zisa;

Meditatia te poate ajuta daca ai probleme cu poftele alimentare, care sunt greu de combatut mai ales in perioada sarbatorilor de iarna, cand mesele imbelsugate sunt o tentatie extrem de mare (oriunde alegi sa mergi de sarbatori, esti inconjurat/a de preparate grele si pline de calorii).

Daca iti este greu sa practici sport pe cont propriu, alege un prieten sau un membru al familiei apropiat si faceti miscare impreuna. De cele mai multe ori, ajuta la ridicarea moralului si chiar si motivatia va fi una mai mare, deoarece veti putea sa va incurajati unul pe celalalt sa nu renuntati usor, atunci cand, de exemplu, simtiti ca nu mai puteti sa continuati cu un anumit exercitiu fizic, indiferent de natura acestuia. Pentru efecte psihice benefice de top, combina activitatea fizica si cu cateva hobby-uri pasive, care sa te ajute sa te relaxezi: pictat, muzica, citit, creatii handmade, gatit, gradinarit si asa mai departe.

Care este importanta sportului in viata noastra de zi cu zi?

Cei mai multi oameni nu se simt motivati sa faca sport pentru a slabi, insa acestia cu siguranta nu cunosc avantajele extrem de valoroase pe care acesta le are. In primul rand, sportul este cea mai simpla metoda de socializare, care chiar creste stima de sine. Iar daca arati bine in corpul tau, cu siguranta si psihic te vei simti mai bine. Apoi, este extrem de benefic pentru sanatatea intregului organism, pe termen extrem de lung – daca vei face sport constant, exista sanse mari ca si la batranete sa fii viguros / viguroasa si sa te simti plina de viata, sa ai o mobilitate mai mare, sa nu prezinti dureri articulare si asa mai departe. Si chiar si aspectul va parea mult mai tanar decat realitatea scrisa in buletin.

Chiar daca nu iti doresti talie de viespe, alimentatia sanatoasa nu ar trebui sa iti fie straina. Poti sa mananci sanatos si sa te bucuri si de micile placeri culinare pe care viata le ofera, atat timp cat faci constant detoxifieri prin metodele propuse de Sicuro Slim sau de alte remedii naturiste, recomandate inclusiv de catre nutritionisti. In fond, chiar si preferintele in materie de metode de slabit sunt diferite si nu este obligatoriu sa optam toti pentru acelasi lucru. In incheiere, este de mentionat faptul ca nimic din lume nu te-ar putea ajuta, daca moralul tau este la pamant, asdar lucreaza si la partea de incredere de sine (self esteem), iar rezultatele se vor resimti si se vor vedea in cel mai scurt timp cu putinta si, cel mai important, fara efecte adverse negative.