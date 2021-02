(P) Top 5 elemente ESENTIALE intr-o bucatarie plina de stil si de lux

Toata lumea vrea o bucatarie ca-n reviste sau in filme, asa ca nu e de mirare ca incearca sa faca amenajari moderne, culegand informatii de pe blogurile de profil sau vizionand emisiuni televizate, ce prezinta diferite designuri de interior potrivite pentru aceasta camera, atat de folosita zi de zi. Indiferent de stilul dorit, proprietarii au nevoie de anumite elemente cu ajutorul cărora să ofere o dimensiune cu totul nouă spațiului destinat gătitului.

Bucataria este considerata de multi drept inima casei, locul in care se serveste masa, se gateste sau se socializeaza. Din acest motiv, incaperea trebuie sa fie practica, functionala, primitoare si estetica, satisfacand nevoile tuturor membrilor familiei. Vrei un spatiu luxos? Foloseste nuantele de auriu, contrastele vizuale puternice, decoratiuni unice, iar rezultatele vor fi cu adevarat impresionante.

Iata 5 elemente care nu pot lipsi dintr-o bucatarie chic!

O bucatarie cocheta poate fi eleganta, moderna si plina de energie daca este completata cu toate cele necesare activitatilor desfasurate aici. Astfel, nu pot lipsi cateva elemente esentiale, cum ar fi:

Mobilierul este obligatoriu pentru a crea o atmosfera primitoare si pentru a adaposti micile secrete. Dulapurile, rafturile, insula din centru, masa, scaunele pot fi alese dintr-o oferta larga de produse de pe site-ul Homelux, un magazin pentru toti cei care vor sa amenajeze un spatiu de vis. Daca vrei sa-ti transformi locuinta, da click aici pentru o bucatarie completa si bucura-te de rezultate spectaculoase in scurt timp;

Corpurile de iluminat vor oferi lumina artificiala de care este nevoie intr-o astfel de incapere. Indiferent cat de multa lumina naturala ar intra pe fereastra, la un moment dat tot va fi nevoie de becurile din interior, care vor da mai multa vizibilitate bucatarului in prepararea hranei sau vor oferi lumina necesara pentru socializare la masa. Cele mai interesante corpuri de montat din bucatarie sunt spoturile asezate sub dulapurile suspendate sau pendulele cu aspect sofisticat;

Electrocasnicele de ultima generatie nu pot lipsi pentru ca sunt foarte avantajoase. Cele mai populare in ultima vreme sunt frigiderul, hota, plita si cuptorul, dar si alte dispozitive mai mici, la fel de apreciate: blenderul, mixerul, cafetiera, cuptorul cu microunde etc. Prezenta acestor aparate inseamna timp mai scurt de preparare si bucate mai gustoase, mai bine facute;

Vesela, tacamurile, oalele si tigaile fabricate din materiale de cea mai buna calitate sunt elemente ce trebuie sa se regaseasca intr-o bucatarie bine utilata, mai ales acolo unde proprietarul se comporta ca un bucatar adevarat, care gateste aproape zilnic pentru intreaga familie. In prezent se folosesc materiale precum: inoxul, portelanul, otelul inoxidabil, poliesterul, bambusul, acrilul, aluminiul, precum si alte materiale mai scumpe, cum ar fi argintul;

Desi multa lume nu considera ca obiectele de decor ar fi esentiale in bucatarie, totusi, ele completeaza perfect interiorul și fara ele atmosfera nu ar fi deloc cea pe care si-ar dori-o proprietarul. Astfel, se pot folosi ghivece cu flori, perdele diafane la ferestre, tapet cu diferite imprimeuri, tablouri cu mesaje motivationale, cu fotografii de familie sau din excursii etc.

In concluzie, o bucatarie plina de stil si cu aspect luxos poate deveni o realitate in casa oricarui om cu putina imaginatie si multa ambitie. Este nevoie doar sa fie adunate mai multe idei, sa se tina cont de sfaturile specialistilor si de faptul ca spatiul trebuie sa fie unul personalizat, care sa puna in evidenta bunul gust al proprietarului sau.

