Pardoseala gri – Cea mai populară tendință din 2022

Experții spun că pardosela gri este mereu la modă, se potrivește cu diferite stiluri de design interior. Tonurile de gri la parchet sunt foarte apreciate și în acest an, au revenit în tendințele modei. Acestea conferă încăperilor un efect relaxant și plin de rafinament.

Cele mai apreciate nuanțe sunt gri deschis, gri perlat, gri pal și alte tonuri care emană o senzație de căldură. Giorgio Armani spune despre "Greige" că este o culoare șic, "un amestec de tonuri de gri și bej".

Pardoseală din lemn gri

În 2022 vom vedea accente de gri și metal, pentru că aceste tendințe vor fi populare pentru locuințe, spun designerii de interior. Culorile neutre deschise sunt elemente principale și pentru spațiile mari și pentru cele mici. Ei precizează că prin alegerea unor nuanțe de gri sau a unor culori neutre deschise se poate da profunzime spațiului de locuit.

Ei recomandă pardoseala din lemn gri, covorul gri și canapele mari acoperite de catifea gri. Desigur nuanțele trebuie să fie diferite și să creeze un decor armonios. Este important de incorporat și accente negre, cum sunt: lămpile cu elemente metalice, oglinda decorativă de perete în stil vintage, sau masa cu picioare din inox negru, pentru contrast.

La parchetul din lemn gri se asortează cu orice plintă parchet, dar în special cu o plintă albă, care ar putea crea senzația de spațiu mai mare.

Parchet laminat stejar gri

Acest parchet laminat este o modalitate simplă de a obține un plus de eleganță în casă și un aspect tradițional de lemn de stejar. Culoarea gri este asociată de unii oameni cu prietenia și cu senzația de relaxare. Dacă este plasat alături de culori vibrante (ex. albastru, verde) – care sunt în trend în acest an – nuanțele de gri pot induce și o senzație de răcoare.

Parchetul laminat gri este potrivit și pentru casă și pentru birou. Această culoare a inovației va crea o atmosferă plăcută și confortabilă, te va ajuta să te concentrezi mai bine, să-ți pui în ordine gândurile. Spre deosebire de alte culori neutre, tonurile de gri sunt mereu la modă și pot fi asortate cu plinte mdf și plinte duropolimer în diverse culori, pentru a obține efecte deosebite.

Parchetul gri oferă un sentiment de liniște, puritate și de spațiu extins în cameră, mai ales dacă are o nuanță cât mai apropiată de a lemnului natural. El este o variantă de pardoseală mai ușoară, dar mereu în trend. Nu îți fă griji! Acest parchet în nuanțe de gri este încă în tendințe și va fi apreciat și în viitor.

Dacă vrei să ai un interior luminos, atunci ai putea opta pentru parchetul gri, mai ales că este distins, elegant, plin de rafinament și la modă. Un avantaj oferit de această culoare este expansiunea vizuală a spațiului, ceea ce este important pentru o cameră mică, unde nu ar fi deloc indicat să se folosească o pardoseală întunecată cu aspect dezolant.

Parchetul gri merge grozav cu mobilierul de culoare mai închisă, astfel poate oferi încăperii o eleganță deosebită, aristrocratică. Dacă alegi parchetul gri pentru casa ta, atunci aceasta va arăta cu siguranță mai luminoasă, decât cu o podea mai închisă.

Poți alege un parchet stejar gri care este incredibil de frumos și în plus, s-ar potrivi de minune și cu stilul scandinav. Plăcile de parchet gri se armonizează și cu alte detalii din locuință, cum ar fi cu schema de culori a pereților, cu caracteristicile mobilierului, elementele de decor și multe altele. Deci trebuie ținut cont de toate aceste aspecte, pentru a adăuga un plus de eleganță și stil locuinței.

Magazinele online au pardoseli și plinte parchet de brand în nuanțe de gri, de la Tarkett, Egger, Krono Original, Kronopol, EuroWood, Barlinek, poți verifica asta chiar și acum, dacă intri pe plintaonline.ro. Aceste produse sunt moderne, elegante, rezistente, durabile în timp și accesibile din punct de vedere preț-calitate.