Reshape on a budget - cum revitalizezi spațiul cu un buget accesibil

Pandemia cu noul coronavirus ne-a izolat în case pentru cea mai lungă perioadă de timp din istorie. Am stat pe canapea mai mult decât am făcut-o vreodată - acolo am învățat, am mâncat, am socializat. Sub umbrela pandemiei, ne-am simțit sufocați de spațiile noastre, care au nevoie de o revitalizare ca să le putem găsi din nou fascinante și confortabile. Dar tot pandemia ne-a afectat și bugetul, așa că o redecorare completă a apartamentului nu pare să fie soluția potrivită. Însă specialiștii în design interior au soluția: îți poți remodela spațiul cu un buget accesibil, cu ajutorul artificiilor care schimbă nu doar spațiul, ci și starea. Iată cum:

Textile care oferă un suflu nou

Textilele sunt cele mai la îndemână artificii la care putem apela pentru a ne revitaliza spațiul. Covoarele, perdelele și draperiile dau tonul întregii încăperi - poți alege culori vibrante și sclipitoare sau, dimpotrive, nuanțele neutre, un favorit evergreen în design interior, iar casa ta va avea un aspect proaspăt și nou. Fețele de pernă sau cuverturile pentru pat sunt și ele detalii accesibile, dar care fac cu siguranță diferența și te ajută să reîmprospătezi aspectul casei tale.

Te poți juca astfel în fiecare cameră din casă - poți schimba covorul în living, draperiile din dormitor și jaluzelele din bucătărie. Pentru birou poți alege să îți schimbi scaunul, aceasta fiind tot o schimbare accesibilă, dar de efect.

Profilele decorative - schimbarea de care are nevoie spațiul tău

Profilele decorative schimbă spațiul: îi oferă un suflu nou și pot complementa orice stil de amenajare interioară. Accesibile, versatile și cu o paletă largă de opțiuni din care poți alege, profilele decorative aduc rafinament și bun-gust în casele noastre, coordonate de care avem vitală nevoie acum, când petrecem atât de mult timp acasă. Fie că vorbim de o rozetă pentru plafon sau de panouri decorative interior, profilele decorative sunt artificiile care dau o nouă formă spațiului, totul încadrat într-un buget mai mult decât accesibil. O mască de șemineu, cornișele sau accentele decorative pot fi folosite chiar și pentru a face trecerea de la un stil de amenajare către un altul - cu niște ancadramente pentru pereți în centrul cărora să amplasezi niște tablouri abstracte ai trecut de la un stil minimalist la unul modern contemporan, în doar câțiva pași. Bunul-gust nu se discută. Și nici nu trebuie să fie costisitor.

Joaca de-a arts & crafts

Pandemia este momentul în care ne putem lăsa creativitatea la joacă - proiectele de tipul arts & crafts, do it yourself nu doar că se finalizează cu un rezultat ingenios pentru casa noastră, însă ne și apropie de cei tragi. Mai mult decât atât, să „meșterești” la un astfel de proiect s-ar putea să fie evadarea relaxantă de care ai nevoie după o zi cu câteva ședințe pe Zoom. Reutilizarea obiectelor vechi, transformarea lucrurilor pe care le ai deja în ceva cu totul diferit va da naștere unor piese de decor nu doar estetice, ci și unice.

De exemplu, dacă ești norocos să stai la casă, îți poți face o canapea cozy din paleți și câteva perne, precum și niște ghivece interesante din anvelopele uzate. Dacă stai în apartament, poți alege să te joci cu lămpile din sticle diverse sau, dacă ești mai curajos, cu o masă realizată din lemn nefinisat și sticlă. Nu doar că îți vei reîmprospăta spațiul, însă contribui și la menținerea unui trai sustenabil prin reutilizarea obiectelor pe care deja le ai, prelungindu-le durata de viață.

Tranziție către mai puțin

Minimalismul nu este doar un stil de amenajare îndrăgit, ci și un stil accesibil; arta minimalismului este mai cu seamă un stil de viață, pentru că presupune să trăiești mai bine cu mai puțin. Un mod accesibil prin care îți poți revigora spațiului este să faci tranziția către un stil minimalist - poți vinde din obiectele pe care deja le ai, astfel încât să rămâi cu cât mai puține accesorii. Focusează-te pe organizare și depozitare inteligentă și reconfigurează spațiul astfel încât să fie cât mai respirabil - în minimalism, să ai mai puține lucruri înseamnă să trăiești nu doar mai bine, ci și mai conștient. Iar investiția pe care o vei face va fi minimă - din contra, s-ar putea să economisești bani dacă alegi să vinzi piesele pe care nu le mai vrei în spațiul tău.

Astfel, indiferent dacă vorbim de tranziția drastică spre un stil minimalist, care transformă complet spațiul fie că vorbim de profile decorative precum o mască de șemineu sau o plinta alba decorativa, revitalizarea spațiului este realizabilă și cu un buget accesibil. Mai mult decât atât, să îți setezi un buget pentru reamenajare vine ca o provocare creativă pentru întreaga familie - reconfigurarea spațiului, proiectele arts & crafts și regândirea obiectelor pe care deja le deții nu va fi doar o activitate distractivă, ci și una cu rezultat real. Deși nu conștientizăm asta, detaliile mici și accesibile sunt cele care fac diferența: dacă într-o cameră impecabilă există un covor urât, întâia oară privirea îți va cădea, garantat, asupra covorului.