Ponturi utile. 5 tipuri de rufe pe care nu ar trebui să le speli niciodată cu apă rece

De ce apa rece nu e întotdeauna suficientă

Chiar dacă detergenții moderni promit eficiență și la temperaturi scăzute, adevărul este că apa rece nu reușește mereu să curețe în profunzime. În special când vine vorba de igienizare sau de rufe care intră în contact direct cu pielea, apa caldă și fierbinte rămân alegerea optimă, potrivit Southern Living.

Ken Doty, expert în curățenie la The Maids, recomandă ca anumite articole să nu fie niciodată spălate la rece. Iată care sunt acestea:

1. Haine și textile foarte murdare

Dacă ai de spălat lenjerii, prosoape sau haine pline de pete și murdărie persistentă, apa fierbinte este cea mai bună soluție. Temperaturile scăzute nu activează suficient detergentul pentru a elimina grăsimea și murdăria.

2. Prosoape și lenjerie de pat

Deși există mitul că pot fi spălate la rece pentru economie, specialiștii spun contrariul. „Aceste articole trebuie spălate în apă fierbinte pentru a distruge bacteriile și acarienii din praf”, subliniază Doty. În special prosoapele și lenjeriile noi ar trebui spălate la temperaturi ridicate înainte de prima utilizare.

3. Haine și textile ce necesită igienizare

Dacă cineva din familie este bolnav, rufele contaminate cu bacterii sau viruși trebuie spălate obligatoriu cu apă fierbinte pentru a elimina riscul de transmitere.

4. Țesături albe și în culori deschise

Pentru a evita îngălbenirea sau murdărirea în timp, hainele albe sau în nuanțe deschise trebuie spălate cu apă caldă sau fierbinte. Această temperatură ajută la îndepărtarea petelor și la menținerea unui aspect curat.

5. Tricotaje și fibre sintetice

Materialele precum acrilul, poliesterul sau lâna subțire se spală mai eficient la temperaturi calde. Apa rece poate lăsa urme de detergent, deoarece nu permite dizolvarea completă a substanțelor de curățare.