Secretele pastei de dinți. 12 utilizări ingenioase pentru casa ta

Autoturism

Unul dintre cele mai utile trucuri este curățarea farurilor mașinii, care, în timp, capătă un aspect mat sau îngălbenit. Aplicând puțină pastă de dinți cu o lavetă moale și frecând ușor suprafața, farurile își recapătă transparența, îmbunătățind astfel vizibilitatea nocturnă. Aceeași metodă funcționează și pentru stopuri, elemente cromate sau pentru a atenua zgârieturile superficiale ale caroseriei, în special pe mașinile albe.

CD/DVD

Pasta de dinți ajută și în recondiționarea CD-urilor și DVD-urilor zgâriate, salvându-le printr-o simplă aplicare și curățare delicată cu o lavetă.

Frigider

În bucătărie, garniturile frigiderului pot fi curățate și igienizate eficient cu ajutorul pastei de dinți și a unei periuțe vechi, ajungând în colțurile greu accesibile.

Mobilier din lemn

Petele de pe mobilierul din lemn, cauzate de cănile fierbinți, pot fi eliminate rapid cu o cantitate mică de pastă aplicată pe pată și ștersă delicat.

Îngrijire personală

De asmenea, pasta de dinți poate fi înlocuitor temporar pentru acetonă. Amestecată cu zeamă de lămâie și apă, aceasta îndepărtează oja de pe unghii, iar aplicată pe pieptene ajută la fixarea temporară a coafurii în lipsa gelului de păr.

Pentru coafură, atunci când copilul are gumă de mestecat în păr, pasta de dinți poate neutraliza lipiciul, permițând îndepărtarea rapidă și fără durere.

Baie

În baie, împiedică aburirea oglinzilor dacă e aplicată și lustruită pe suprafețe.

Bijuterii

Bijuteriile și tacâmurile din argint capătă strălucire prin curățarea cu pastă de dinți și periuță moale, la fel ca diamantele sau pietrele prețioase care își recuperează luciul.

Calmează pielea

Pasta de dinți are efect calmant și pentru piele, reducând mâncărimea și inflamațiile cauzate de înțepături de insecte sau arsuri minore, și diminuează umflăturile vânătăilor accelerând vindecarea.

Pantofi sport

Pantofii sport din pânză albă pot fi curățați eficient cu o soluție de pastă de dinți, apă și detergent lichid, însă trebuie evitată aplicarea pe piele.

Îndepărtarea petelor

De asemenea, pasta este aliatul părinților în eliminarea urmelor de creioane sau markere de pe pereți și petei dificile de pe covoare sau haine.

Mobiliere de grădină

Chiar și mobilierul de grădină din plastic alb poate fi reînnoit cu ajutorul pastei de dinți, care înlătură murdăria și praful, oferindu-i un aspect proaspăt.

Fier de călcat

De asemenea, talpa fierului de călcat poate fi curățată eficient cu pastă și periuță moale, prelungindu-i viața.

Prin urmare, pasta de dinți este mult mai mult decât un simplu produs pentru igienă orală, fiind un real ajutor în menținerea curățeniei și în soluționarea unor mici probleme casnice. Folosită ingenios, poate economisi bani și face treaba mai ușoară în gospodărie, potrivit dcnews.ro.