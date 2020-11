Sfaturi practice pentru amenajarea spatiilor mici din casa

Este intotdeauna o placere sa amenajezi sau sa redecorezi spatii din casa, fiind modul prin care iti pui amprenta personala asupra ambientului general. Insa, de multe ori, treaba devine mai dificila atunci cand avem de lucrat cu spatii mici si este nevoie de diferite trucuri si iluzii optice pentru a obtine un rezultat cat mai atractiv si practic.

In cele ce urmeaza ne vom referi la diferite trucuri si sfaturi pe care le poti pune in aplicare atunci cand vrei sa amenajezi un living sau dormitor de dimensiuni reduse, bucatarii cu spatiu restrans sau in forme care nu iti permit sa te extinzi foarte mult cu amenajarea. Vom include cateva idei de mobila si decoratiuni pentru spatii de locuit de dimensiuni mici.

Textura si culoare

In cazul in care te confrunti cu problema spatiului mic, alege piese de mobilier, de la comode si etajere la canapele extensibile si masute de cafea in nuante cat mai deschise si neutre. Astfel, nu vei incarca vizual spatiul si totul va avea o uniformitate si vor conferi mai multa luminozitate camerei.

Acelasi lucru este valabil pentru alegerea perdelelor, draperiilor, covoarelor. Alege pentru pereti un alb clasic si stai departe de nuantele inchise sau vibrante pentru accentuarea spatiului, care merg mult mai bine in cazul spatiilor mari. De asemenea, poti opta pentru un tapet pe unul dintre pereti, cu un peisaj sau forme abstracte care creeaza iluzia de continuitate sau adancime.

Mobila si decoratiuni functionale

Unul dintre secrete este sa profiti la maximum de spatiul pe care il ai la dispozite. De aceea este bine sa te indrepti spre mobila si decoratiuni, care dincolo de efectul estetic sunt si extrem de practic. Un exemplu este comoda cu depozitare, pe care poti pune TV sau alte decoratiuni, iar in interior ai spatiu destul pentru alte lucruri. La fel se intampla si cu canapelele extensibile, care pot fi ideale pentru dormit, atunci cand ai musafiri sau pentru un coleg de apartament. Optiuni moderne sunt corpurile de mobilier multifunctionale, mese care se pliaza sau care se pot atasa de perete si care pot fi utilizate numai la nevoie.

Iluzie optica: spatiu mai mare

Cel mai eficient mod prin care poti crea iluzia unei incaperi mai mari este amplasarea de oglinzi pe pereti opusi. Astfel, cel care se va afla in incapere va avea senzatia de continuitate si de mai mult spatiu. Acelasi efect este obtinut daca alegi mobila si decoratiuni cu suprafete care reflecta lumina sau care au incorporate onglinzi, cum ar fi dulapurile de haine pentru dormitor sau corpurile pentru bucatarie.

Materiale si forme

Intr-o incapere mica este bine sa-ti indrepti atentia spre piese de mobilier in linii simple si drepte, fara prea multe elemente decorative sau alte artificii. Evita mobilierul din lemn masiv, pentru ca nu face decat sa confere si mai multa dimensiune si greutate, un lucru de care vrei sa te tii departe. Chiar si mobilierul din lemn alege-l in nuante foarte deschise si neutre, nu numai ca vei inveseli atmosfera, dar vei pastra o nota luminoasa. Alege canapele extensibile sau simple din materiale textile fine, in culori neutre, de preferat in aceiasi nuanta cu peretii si mobila.

Exista o serie de trucuri de amenajare interioara pe care le poti pune in aplicare, in ideea de a face un spatiu mai mic, mult mai luminos si aerisit. Nu incarca spatiul cu multe elemente decorative, pastreaza stilul cat mai simplu, cu obiecte de mobilier de baza, pe care le poti personaliza cu mici obiecte sau accesorii de efect.