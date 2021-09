Solutii eficiente pentru toti gradinarii

Cresterea gazonului este o treaba serioasa, iar profesionistii stiu ca nu trebuie sa faca rabat de la calitate pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Pe site-ul gardenfarm.ro clientii pot achizitiona seminte gazon de cea mai buna calitate pentru cresterea unui gazon impecabil. Un sac de seminte gazon premium Barenbrug Speedy Green, 15 kg sunt o alegere excelenta pentru cine doreste un gazon impecabil care nu necesita intretinere frecventa si rezista in aproape orice conditie meteorologica. Acest tip de gazon este foarte indicat pentru terenurile de fotbal, deoarece ofera aderenta si consitenta potrivita, astfel incat gheata de fotbal sa nu alunece.

Desigur, cei care aleg acest tip de gazon trebuie sa investeasca si intr-un sac de ingrasamant gazon, precum Ingrasamant gazon Landscaper Pro New Grass - 15 k care a fost special creat pentru aplicarea dupa insamantarea, la montarea rulourilor de gazon si la suprainsamantare. Se foloseste inainte de aplicarea semintelor de gazon sau dupa incoltire. Gazonul extrage nutrienti din sol pentru a creste sanatos. Iarba groasa, care este rezultatul fertilizarii, ajuta la eliminarea scurgerii solului. Solul fertilizat corespunzator este, de asemenea, mai putin probabil sa se epuizeze atunci cand vin ploi si furtuni naturale. Solul sanatos va promova iarba sanatoasa pentru anii urmatori, deci aceasta este o investitie in viitorul curtii voastre.

O peluza sanatoasa fertilizata corespunzator este mai rezistenta la daunele cauzate de daunatori. Indiferent daca ingrasamantul include sau nu insecticide, cu cat gazonul creste, cu atat este mai greu sa prindem daunatorii. Fiecare proprietar cunoaste problema ierbii care creste groasa si luxurianta intr-o zona a curtii, doar ca sa creasca subtire si rar in alta. De multe ori acest lucru se intampla din cauza lipsei de substante nutritive in partea mai putin luxurianta a curtii. Nutrientii inegali apar din cauza factorilor naturali care afecteaza solul in mod diferit in diferite parti ale curtii. Fertilizarea gazonului va ajuta la producerea unei cresteri uniforme, intreaga peluza aratand luxurianta si deasa.

Beneficiile terenurilor de sport cu gazon natural:

Recicleaza. Deoarece iarba are microorganisme, este un centru excelent de reciclare. Frunzele copacilor, bomboane tari, coji de arahide, varsaturi, urina, suc, mancare varsata, bauturi, seminte de floarea-soarelui, gunoi de la pasari sau animale si bucati de hartie nu trebuie ridicate de pe un camp de gazon natural, spre deosebire de un teren de sport artificial, care economiseste costurile fortei de munca. Campurile de iarba nu au nevoie de dezinfectare.

Autoreparatii. Campurile de gazon natural se repara singure. Toate terenurile de sport suporta uzura si deteriorarea atunci cand sunt utilizate. Campurile vii de gazon natural au capacitatea de a se repara si de a se regenera. Suprafetele create de om nu se repara singure. Campurile de gazon natural pot rezista de doua pana la trei ori mai mult decat campurile artificiale.

Ofera tractiune. Iarba ofera o tractiune buna, dar nu o tractiune excelenta. O tractiune buna inseamna ca atunci cand jucatorii se ciocnesc, gazonul cedeaza, nu articulatiile umane. Tractiunea mare este proasta, deoarece articulatiile se pot rupe inainte ca piciorul unui jucator sa alunece pe gazon artificial.

Costuri mai mici de eliminat. Costurile de eliminare la sfarsitul duratei de viata reprezinta o mica parte din costurile pentru indepartarea si eliminarea gazonului artificial.

Desigur, pentru a mentine acest tip de gazon sanatos pe toata durata anului este indicat sa folosim Insecticid K-Othrine Partix, 250 ml, Bayer, care nu este nociv pentru oameni si nu afecteaza calitatea gazonului. K-Othrine Partix este un insecticid formulat ca o suspensie concentrata polimerizata (Partix) cu actiune de contact, pentru combaterea insectelor zburatoare si taratoare precum: tantari, gandaci, plosnite. paianjeni, furnici, purici, muste in repaus, viespi in cuib.