Tot ce trebuie sa stii despre fisa medicala pentru permis auto

Birocratie, legislatie, primele ore de traseu in oras, emotii, semne de circulatie, soferi dificili, stres. Aceste cuvinte capata o cu totul alta amplitudine atunci cand faci scoala de soferi. Niciodata nu este usor sa inveti ceva de la 0, iar daca acel lucru implica teorie, practica, rabdare si o fuga continua dupa tot felul de acte necesare, atunci procesul este cu atat mai dificil.

Unul dintre testele pe care trebuie sa le treci pentru a primi permisul de conducere, indiferent de categoria dorita, este examenul medical in urma caruia vei primi fisa medicala permis auto. Acest document este necesar si pentru reinoirea certificatelor de conducere al caror termen de valabilitate a expirat. Iata ce trebuie sa stii!

In primul rand, pentru a evita cozile interminabile, este indicat sa iti faci din timp o programare la o clinica specializata in domeniu. De cele mai multe ori, poti gasi pe internet cea mai apropiata clinica pentru a obtine fisa medicala pentru permisul auto, asa cum este www.fisamedicala.info. Poti contacta personalul clinicii fie prin telefon, fie prin intermediul corespondentei electronice.

Actele necesare

In al doilea rand, este foarte important sa te prezinti la programarea facuta in prealabil cu toate actele necesare. Acest lucru te va scuti de alte drumuri si vei economisi timp. Acestea sunt actele care iti trebuie in momentul in care te prezinti la clinica:

Buletinul / Cartea de identitate;

Fisa de scolarizare – in cazul in care aceasta exista (pentru obtinerea permisului auto);

Adeverinta de la medicul de familie care sa mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa medicala permis auto la punctul B), in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

Scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecut diagnosticul, tratamentul si recomandarea daca solicitantul este apt pentru a conduce, in cazul bolnavilor de diabet;

Ochelari de vedere, daca este cazul;

Continutul fisei medicale

In cadrul examenului medical pentru eliberarea fisei, vei fi consultat la urmatoarele specializari:

Medicina interna;

Ortopedie si traumatologie;

Neurologie;

Psihiatrie;

Oftalmologie;

Otorinolaringologie.

Termenul de valabilitate al rezultatelor consultului medical este de 6 luni. In acest interval, fisa medicala permis auto trebuie folosita. Este indicat sa fii constient de faptul ca certificatul medical nu se poate elibera in cazul depistarii unor probleme grave sau ale unor boli care pot afecta sofatul.

Problemele depistate cel mai des la cei care vor sa obtina permisul de conducere sau vor sa il reinoiasca sunt: abuzul si dependenta de alcool, epilepsia, tulburari psihice majore, retard mental, alte afectiuni neurologice sau neuropsihice grave sau boli care afecteaza auzul, vederea, locomotia.

Odata rezolvata si problema obtinerii acestui document numit fisa medicala permis auto, nu mai ramane decat sa fii atent in trafic si sa inveti temeinic codul rutier.

Efectuarea constanta a testelor de cunostinte in domeniu (in format online sau print) va duce la imbunatatirea rezultatelor obtinute, iar cu fiecare ora petrecuta la volan vei ajunge sa te relaxezi si sa devii cel mai bun sofer.