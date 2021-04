Tot ceea ce trebuie sa stii despre pahare din cristal

Cristalul, sticla de plumb sau clestarul reprezinta o sticla deosebita, care in loc de calciu contine plumb. Calitatile sale principale sunt cele estetice, in conditiile in care are o putere mare de refractie a luminii, fiind de-a dreptul stralucitor.

Lucruri pe care trebuie sa le stii despre cristal

1. Termenul de cristal nu este unul corect din punct de vedere tehnic, in conditiil.e in care structura acestui tip de sticla nu este cristalina;

2. Productia cristalului a inceput in urma cu mai bine de 2 milenii, insa obiectele de lux pe care le cunoastem astazi ca fiind din cristal au inceput sa fie fabricate in secolul 17, atunci cand mestesugarii priceputi au reusit sa obtina piese din ce in ce mai clare, cu o putere mare de refractie;

3. Oxidul de plumb adaugat in sticla imbunatateste atat estetica acestui material, cat si rezistenta lui;

4. Cel mai bun cristal este cel care are un continut de 24% de oxid de plumb. Daca are o concentratiemai mare, tinde sa devina mult mai greu, mai rigid si mai sensibil la variatii de temperatura. Daca are o concentratie mai mica, rezistenta si claritatea produselor scade;

5. Calitatea produselor din cristal depinde de foarte multi factori, unul dintre cei mai importanti fiind talentul si indemanarea celui care le produce;

6. Cele mai apreciate cristale sunt cele realizate manual, deoarece sunt unice si pot evidentia talentul celui care le creaza;

7. Cel mai cunoscut tip de cristal este Cristalul Bohemia, produs in Cehia si Slovacia, care are o istorie extrem de bogata si este recunoscut pentru calitatea sa. Astazi poti gasi o multime de obiecte realizate din acest material: pahare cristal, vaze, sticle, scrumiere si o multime de alte accesorii realizate din aceasta sticla stralucitoare. Paharele din cristalele de Bohemia inseamna lux, calitate si eleganta si poate fi o investitie importanta pentru cei care doresc sa se bucure de un plus de stralucire

8. Cristalul este mai greu decat sticla. Tocmai de aceea, vei descoperi ca un pahar de cristal are o greutate considerabil mai mare decat un pahar din sticla;

Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand achizitionezi un set de pahare, farfurii sau alte elemente din cristal?

Bautura este mai gustoasa, parca, daca este savurata dintr-un pahar de cristal. Cu cat paharul este mai frumos, cu atat sentimentul pe care il resimti cand bei din el este mai placut. Daca vrei sa ai tot timpul un set de pahare din cristal in care sa iti servesti prietenii si familia cu bauturi alese, este bine sa ai in vedere cateva aspecte:

Compozitia chimica

Asa cum am amintit, cel mai bun cristal este cel care are in compozitie oxid de plumb in proportie de 24%. Vei gasi pe piata cristale cu compozitie intre 10 si 30%. Daca depaseste 30%, denumirea materialului este “ Cristal Superior”. Daca alegi sa cumperi pahare din cristal Boemia, cel mai probabil te vei bucura de o concentratie de 30%.

Duritatea

O cantitate mai mare de plumb inseamna o rezistenta mia mica la socurile fizice. Tocmai de aceea obiectele de cristal este bine sa nu aiba o concentratie foarte mare de oxid de plumb. De obicei, obiectele din cristal sunt ceva mai groase, pentru a fi mai dure.

Claritatea

O calitate foarte buna a cristalului este faptul ca este clar si mult mai putin laptos decat sticla. Este motivul pentru care exista expresia “ Limpede ca cristalul”. Un cristal clar este un cristal care are o compozitie mai mare de plumb.

Refractia

Tot plumbul este cel care asigura capacitatea cristalului de a refracta lumina. Daca vrei un cristal cu adevarat stralucitor, este bine sa cauti o varianta cu pana la 70% plumb. Va trebui, insa, sa ai foarte mare grija la socurile fizice, deoarece este un cristal care se va sparge foarte usor.

Ce se produce din cristal si ce poti face cu astfel de obiecte?

Exista foarte multe obiecte care sunt produse din cristal: sticle, pahare, cersti, farfurii, bomboniere, fructiere si numeroase alte obiecte de bucatarie si vesela. De asemenea, cristalul este un material din care pot fi produse candelabre, ornamente, ceasuri sau bijuterii foarte apreciate pentru stralucirea lor.

In general, toate aceste obiecte din cristal au rol estetic si reprezinta foarte bine ideea de lux. Vei putea, asadar, sa le cumperi pentru a le folosi acasa sau vei putea sa le oferi cadou. Un cadou realizat din cristal va fi, fara doar si poate extrem de apreciat – toate le gasest in magazinul de cadiuri de lux ClassGifts.

Este scump cristalul?

In trecut, obiectele din cristal erau foarte costisitoare. Astazi insa, oricine isi permite sa aiba un set de cristale sau diverse alte accesorii realizate din acest material stralucitor, care denota lux si eleganta.