Vrei un corp perfect? Sculpteaza-l pe bicicleta eliptica!  

Parca niciodata nu suntem multumiti pe deplin cu aspectul corpului, chiar si atunci cand primim foarte multe complimente. Daca vrei sa sculptezi fiecare zona pana la parametri ideali, sesiunile solicitante de antrenament si o dieta corespunzatoare sunt singura varianta sanatoasa pe care o ai la indemana.

Din pacate, salile de fitness functioneaza cu program special si pe baza de programari in perioada pandemiei, iar conditiile meteo nu-ti permit sa mentii o frecventa buna a antrenamentelor in cazul in care vrei sa exersezi in aer liber. Tocmai de aceea, marii distribuitori de echipament sportiv pun la dispozitie game deosebit de diversificate de aparate fitness pentru acasa, fiabile, silentioase si de dimensiuni reduse.

Astfel, daca vrei sa iti “lucrezi” corpul si sa-ti imbunatatesti conditia fizica, bicicleta eliptica se va dovedi unul dintre cele mai potrivite aparate fitness. Programele de antrenament pe care le ofera acest aparat iti vor permite sa imbunatatesti functionarea sistemului cardiovascular si sa tonifiezi musculatura intregului corp cu un impact minim asupra articulatiilor.

Spre deosebire de sesiunile de alergare (mai ales pe asfalt), bicicleta eliptica permite o paleta larga de exercitii si programe fitness de tip cardio care nu iti vor induce socuri in solduri, genunchi sau glezne.

Exercitiile specifice acestui tip de aparate fitness necesita sustinerea greutatii corpului in permanenta, motiv pentru care te vei bucura de intarirea musculaturii, a tendoanelor si a oaselor. Mai mult decat atat, vei reusi sa antrenezi foarte bine si grupele musculare din partea superioara a corpului cu ajutorul manerelor aparatului.

Bicicleta eliptica te va ajuta sa arzi foarte multe calorii pe parcursul fiecarei sesiuni de exercitii si sa soliciti tot corpul, apropiindu-te “cu pasi mari” de obiectivele sportive pe care le urmaresti.

Exercitiile sunt eficiente si deosebit de variate, asadar un astfel de aparat reprezinta o solutie excelenta pentru antrenamentele pe care vrei sa le desfasori in confortul propriei locuinte.

Dupa cum ai aflat din randurile de mai sus, modelele pentru uz casnic au dimensiuni reduse si sunt foarte silentioase, asadar le poti amplasa in orice camera si le poti folosi la orice ora, fara a deranja vecinii sau persoanele cu care locuiesti. Iata cateva dintre beneficiile de care te poti bucura atunci cand te antrenezi frecvent (minimum 3 sesiuni intense pe saptamana) pe bicicleta eliptica:

- arderea caloriilor si pierderea greutatii in exces;

- intarirea sistemului imunitar;

- cresterea rezistentei la efort;

- dezvoltarea musculaturii intregului corp;

- reducerea nivelului de stres;

- reducerea pierderii de minerale din oasele care sustin greutatea;

- reducerea riscului aparitiei bolilor metabolice;

- reducerea riscului afectiunilor cardiovasculare.

Cum sa incepi un program de antrenamente?

Daca vii dupa o lunga pauza sau nu ai mai facut sport in ritm sustinut pana acum, cea mai mare greseala ar fi sa incepi cu exercitii solicitante, expunandu-te disconfortului si accidentarilor. Trebuie sa lasi corpul sa se adapteze cu efortul, asadar ideal ar fi sa pornesti cu sesiuni usoare de 10-15 minute pe bicicleta eliptica si sa maresti intensitatea si durata antrenamentelor numai cand simti ca nu depui prea mult efort.

Odata ce corpul tau s-a obisnuit cu efortul sustinut, poti incerca sa maresti rezistenta la pedalare sau chiar sa schimbi inclinatia pentru a-ti oferi varietate si noi provocari care sa te poarte catre cele mai bune rezultate sportive.

Daca vrei sa profiti la maximum de beneficiile pe care le ofera acest aparat, poti gasi o varietate de programe de antrenament care sa te poarte catre rezultate excelente, indiferent de obiectivele pe care le-ai setat. Pe langa consola digitala din dotarea multor modele de bicicleta eliptica, site-urile de fitness si sport ofera o paleta larga de antrenamente structurate pe obiective precum: tonifierea musculaturii picioarelor si a posteriorului, intarirea abdomenului, slabit, cresterea rezistentei la efort si multe altele.