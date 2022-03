Ce trebuie să facem cu plantele din ghivece la început de primăvară 

Ce facem cu rădăcinile Știm că rădăcinile au crescut prea mult atunci când ies prin orificiile ghiveciului în care stă planta. În cele mai multe cazuri e indicat să schimbăm ghiveciul la un an, e suficient timp pentru rădăcini să se dezvolte și să consume substanțele din pământul de flori. Există plante, cum e cardamonul, care au nevoie să fie transplantate chiar și de 2 ori pe an, pentru că au o dezvoltare rapidă. E bine să ne informăm înainte, căci sunt plante care suportă greu transplantările, cum sunt curmalii sau palmierii. Sau, spre exemplu, Hoya, care e una dintre plantele care nu suportă să îi fie deranjate rădăcinile. Dacă transplantarea nu se face cum trebuie, planta nu mai înflorește în perioada următoare. Un proces similar se întâmplă în grădină și cu bujorii. Acestea sunt însă excepțiile, pentru că în mod normal atunci când transplantăm trebuie să îndepărtăm cu grijă și pământul de pe rădăcini. Se întâmplă des ca atunci când rădăcinile au crescut prea mult să se învârtă în jurul ghiveciului și să formeze un fel de plasă. Dacă nu e o plantă cu rădăcină sensibilă, trebuie să stricăm această formă rotundă a rădăcinilor și să le lăsăm să își reia creșterea normală.

Așadar, fertilizarea e bine să fie începută la 2-3 săptămâni după ce am făcut tăierile pentru tulpini sau pentru rădăcini. Dacă am schimbat și pământul, substratul, și acesta este deja îmbogățit cu substanțele necesare plantei, putem începe să fertilizăm chiar și după o lună sau 6 săptămâni. Specialiștii de la Îngrijirea Florilor explică faptul că între timp planta se hrănește cu substanțele pe care le găsește în noul pământ. Trebuie să fim atenți și la tipul de fertilizator. Cele folosite primăvara diferă de cele care sunt folosite vara, în special în cazul celor pentru plante ornamentale. La început de primăvară îngrășămintele ar trebui să conțină o mai mare cantitate de azot, pentru ca părțile verzi să fie viguroase și să poată susține înflorirea ulterioară. Tot îngrășăminte cu azot mai mult vom administra și plantelor tinere, ieșite din semințe, sau butașilor înrădăcinați. E important, de asemenea, de știut că plantele se fertilizează dimineața devreme, cu respectarea regulilor. Temperaturile sunt mai scăzute, iar umiditatea mai ridicată, ceea ce ajută plantele. Se evită aplicarea îngrășămintelor pe frunze atunci când e vânt puternic, pentru că riscăm ca soluția să nu mai ajungă pe plantă, iar efectul aplicării să fie zero.