10 ierburi mediteraneene care pot fi cultivate în ghivece

Cu puțin soare și folosind ghivece reciclate, tot ce trebuie este să cumperi pământ și semințe. Ierburile populare precum busuiocul, oregano, pătrunjelul și tarhonul, esențiale în bucătăria mediteraneană, oferă culoare, parfum și aromă extraordinare pentru toate felurile de feluri de mâncare.

Celor mai multe dintre aceste ierburi le plac soarele, solul bine drenat, nisipos și argilos și udare constantă. Poți folosi un amestec de ghiveci organic bun și poți adăuga o lingură de nisip de grădină pentru fiecare oală. Ghivecele din teracotă nu numai că arată romantic și rustic, dar asigură o reținere bună a umidității și sunt adesea disponibile la prețuri ieftine.

Ierburile cresc rapid din semințe și pot fi resemănate la intervale de două săptămâni pentru a menține creșterea proaspătă în tot sezonul. De asemenea, poți folosi oale din ceramică, ipsos sau metal, sau cutii din lemn cu orificii de scurgere. Dacă cultivi ierburi în interior, pune-le lângă o fereastră însorită.

Ierburile anuale crescute din semințe ar trebui să fie plantate după ultima dată de îngheț dur. Indiferent dacă folosești semințe sau tulpini de plante, poți cultiva diferite ierburi împreună într-un singur recipient dacă folosești ghivece mari sau cutii de fereastră.

De asemenea, aceste plante conțin uleiuri esențiale volatile care le conferă arome plăcute și, de asemenea, le fac excelente repellente naturale pentru insecte. Păstrarea containerelor lângă zonele de relaxare oferă o modalitate bună de a descuraja muștele sau țânțarii.

Busuioc

Busuiocul are un parfum ascuțit și o aromă puternică care este asociată în folclorul italian cu virilitatea și vitalitatea. Este un aliment de bază în multe bucătării din lume și există multe soiuri de cultivat din semințe, inclusiv busuioc clasic, precum genovese și busuioc italian cu frunze mari, și busuioc cu arome picante sau neobișnuite, cum ar fi thailandez, mov, lime și scorțișoară. Busuiocului îi place soarele plin și apa din abundență, și are nevoie de temperaturi calde pentru ca semințele să germineze. Când apar florile mici, taie-le astfel încât planta să dea energie frunzelor.

Pătrunjel

Pătrunjelul este folosită des ca garnitură, cu gust blând și un conținut ridicat de vitamine și minerale. Poate fi folosit crud în salate, sau gătit în supe, paste sau sosuri, și poate fi folosit pentru a face pesto delicios. Cel mai frecvent cultivat pătrunjel este din soiurile plate sau cu frunze ondulate. Ambele cresc ușor și din abundență în plin soare.

Cimbru

Cimbrul este o plantă aromată, cu creștere scăzută, răspândită grațioasă, care vine în multe soiuri, inclusiv cimbru de lămâie, cimbru pestriț, cimbru de chimen sau cimbru târâtor. Cel mai des cultivat este cimbru englezesc sau francez (Thymus vulgaris), cu frunze minuscule de culoare verde-argintiu și flori violet pal. Tulpinile de cimbru sunt oarecum dure și necomestibile, așa că atunci când recoltezi pentru uz culinar, taie doar frunzele. Cimbrul are un parfum pământesc, oarecum astringent. Este ușor de crescut în sol bine drenat; este foarte tolerant la secetă și oarecum susceptibil la putregaiul rădăcinilor, așa că nu îl uda în exces. Mulțte soiuri de imbru sunt perene și rezistente la frig.

Oregano

Oregano este o plantă perenă care crește în dimensiune în fiecare an și produce flori mici, albe sau roz, la sfârșitul verii. Aceste flori bogate în nectar atrag polenizatorii. Plantei îi place un sol nisipos bine drenat și mult soare. Această plantă este puternic parfumată, cu un gust pământesc și o mulțime de nutrienți. În greacă, numele înseamnă „bucuria muntelui”.

Maghiran

Maghiranul, cunoscut si sub denumirea de „maghiran dulce”, este strans legat de oregano, dar are o aroma mult mai blanda, dulce si delicata. Micile frunze verzi triunghiulare sunt asemănătoare cu oregano, iar florile sale minuscule roz sunt, de asemenea, atractive pentru polenizatori. Aceastei plante îi place vremea însorită și temperaturile calde, iar în regiunile reci poate fi adusă în interior înainte de înghețul puternic pentru a continua să crească puțin mai mult într-o fereastră însorită. Păstrează frunzele tăiate prin recoltarea frunzelor în mod regulat pentru a stimula creșterea în timpul sezonului de creștere. Deși maghiranul este tolerant la secetă, se dezvoltă cel mai bine cu udare regulată.

Arpagic

Arpagicul este o plantă perenă ușor de cultivat, strâns legată de ceapă și usturoi. Poate fi plantată din semințe sau înmulțită prin împărțirea în bulgări mari care au format bulbi mici sub sol. Arpagicul are o aromă blândă care combină gustul atât de usturoi, cât și de ceapă. Este planta preferată pentru sosuri și sosuri sărate. Florile mov țepoase atrag polenizatorii, în timp ce mirosul înțepător al plantei respinge alte insecte. Aceste plante perene rezistente la frig cresc bine în recipiente cu un drenaj bun și cu protecție împotriva înghețului cu mulci sau țesături.

Tarhon

Tarhonul are o aromă neobișnuită de ierburi asemănătoare lemnului-dulce și adaugă un caracter aromat minunat multor feluri de mâncare. Este iubitor de soare și îi place un sol nisipos, bine drenat, ușor acid. Tarhonul rusesc poate fi cultivat din semințe. Tarhonul francez poartă flori sterile și nu poate fi cultivat din semințe, dar îl poți crește din butași sau puoți cumpăra o plantă mică pe care să o așezi în propriile recipiente; este foarte rezistent la frig și este peren. Tarhonul este, de asemenea, foarte tolerant la secetă și nu-i place solul umed, așa că asigură-te că recipientele au un drenaj bun.

Cervil

Cervilul este uneori denumit „pătrunjel francez” și este una dintre cele patru ierburi conținute în amestecul francez, cunoscut sub numele de „fines herbes” (împreună cu pătrunjel, arpagic și tarhon). Cervilul are un gust slab de lemn dulce, asemănător tarhonului, dar cu o aromă mai delicată. Frunzele dantelate de culoare verde deschis arată ca o încrucișare între pătrunjel și ferigi mici, și reprezintă un plus foarte atractiv grădinii de plante medicinale. Cervilului îi place solul umed dar bine drena.

Mărar

Mărarul are un miros și o aromă unice, care sunt ușoare, dar înțepătoare. Este folosit în mod obișnuit pentru a aroma murăturile și este delicios pe cartofi și ouă. Frunzele verzi delicate și dantelate sunt acoperite cu o floare delicată plină de semințe minuscule, adesea folosite în aranjamente florale. Deși este anual, reînsămânță liber în grădină. Cultivarea mărarului în recipiente și tăierea capetelor semințelor înainte ca acestea să se usuce ajută la prevenirea răspândirii lor prea mult. Mărarului îi place un sol bogat, ușor acid și plin de soare.

Satureja

Cunoscut și sub denumirea de savoare de vară, satureja este o plantă anuală cu o aromă oarecum dulce, delicată. Versiunea sa perenă, cea de iarnă, este ușor amară, iar cea de vară este adesea preferată pentru gustul mai blând. Este una dintre principalele ierburi folosite pentru a face celebrul condiment francez cunoscut sub numele de Herbes de Provence. Această plantă crește cu ușurință din semințe iar tulpinile sale verticale, acoperite cu frunze mici țepoase, pot crește mult în înălțime. Plantează semințele în pământ afanat, argilos, bine drenat, într-un recipient, după ultimul îngheț dur și lasă-le mult soare, potrivit housedigest.com.