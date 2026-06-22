Alimentele pe bază de insecte câștigă teren. Cum reacționează consumatorii?

Cercetarea a analizat modul în care organismul și percepția psihologică reacționează în fața produselor alimentare care conțin insecte, în contextul interesului tot mai mare pentru surse alternative de proteine.

Experiment inedit

Studiul a fost realizat de cercetători de la Universitatea din Beira Interior (Portugalia) și a inclus 38 de adulți care nu mai consumaseră anterior produse pe bază de insecte, potrivit spynews.ro.

Participanții au degustat un baton proteic cu insecte și un baton de cereale obișnuit, în timp ce cercetătorii au monitorizat reacțiile fiziologice, inclusiv activitatea cerebrală și ritmul cardiac. În paralel, au fost colectate și răspunsuri prin chestionare privind percepția gustului și a experienței.

În cadrul experimentului, o parte dintre participanți au fost informați despre conținutul produselor, în timp ce alții au crezut că degustă un baton obișnuit, deși acesta conținea insecte.

Potrivit concluziilor cercetătorilor, rezultatele au fost diferite de ipotezele inițiale. Deși se anticipa o reacție negativă mai puternică față de produsele cu insecte, participanții s-au arătat mai deschiși și mai curioși decât era de așteptat.

În unele cazuri, aceștia au declarat că au preferat batonul care conținea insecte. Totodată, cercetătorii au observat o creștere a ritmului cardiac în timpul degustării acestor produse, interpretată ca un semn al unui nivel mai ridicat de atenție și implicare.

O piață în expansiune

Interesul pentru alimentele pe bază de insecte este în creștere la nivel global. Un studiu YouGov din 2021 arată că 25% dintre americani ar fi dispuși să consume produse care conțin ingrediente din insecte, în timp ce 18% ar accepta consumul de insecte întregi.

În același timp, potrivit estimărilor Fortune Business Insights, piața globală a acestor produse ar putea crește semnificativ, de la 1,73 miliarde de dolari în 2025 la 13,23 miliarde de dolari în 2034, pe fondul interesului pentru proteine alternative și sustenabilitate.

Pe piață au apărut deja produse, precum batoane proteice, chipsuri pe bază de făină de greieri sau pudre proteice din insecte, iar tendința se extinde inclusiv în industria hranei pentru animale.

Cercetătorii subliniază că simpla expunere și degustare pot influența percepția consumatorilor asupra alimentelor pe bază de insecte. Totuși, aceștia atrag atenția că sunt necesare studii suplimentare pentru a formula concluzii general valabile privind acceptarea pe scară largă a acestor produse.