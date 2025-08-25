Conopida – superalimentul alb: 5 rețete care îți vor schimba meniul

Bogată în vitamine (C, K, B6), fibre, antioxidanți și minerale esențiale (magneziu, potasiu, fosfor), conopida sprijină sănătatea digestivă, imunitatea și are un rol important în prevenirea inflamațiilor. În plus, este săracă în calorii, ceea ce o face ideală pentru cei care vor să slăbească sau să adopte o alimentație echilibrată.

Pe lângă beneficiile nutriționale, conopida este extrem de versatilă: poate fi gătită la abur, gratinată, prăjită, transformată în piure sau chiar folosită ca alternativă la aluatul de pizza.

Iată 5 rețete delicioase cu conopidă, ușor de preparat:

1. Conopidă gratinată la cuptor

Ingrediente:

1 conopidă mare

200 g cașcaval ras

2 ouă

Sare, piper, nucșoară

Mod de preparare:

Se desface conopida în buchețele și se fierbe 5 minute. Separat, se bat ouăle cu smântâna și condimentele. Se așază conopida într-o tavă unsă cu unt, se toarnă amestecul de smântână și ouă deasupra, apoi se presară cașcavalul. Se dă la cuptor 25-30 de minute, până devine aurie.

2. Supă-cremă de conopidă

Ingrediente:

1 conopidă medie

1 ceapă mare

1 cartof

1 litru supă de legume

2 linguri ulei de măsline

Crutoane, pătrunjel verde pentru servit

Mod de preparare:

Se călesc ceapa și cartoful în puțin ulei, apoi se adaugă conopida și supa de legume. Se fierb 20 de minute și se pasează totul cu blenderul. Se servește caldă, cu crutoane crocante și pătrunjel proaspăt.

3. Chifteluțe de conopidă la cuptor

Ingrediente:

1 conopidă

2 ouă

3 linguri pesmet

2 căței de usturoi zdrobiți

Verdeață (mărar sau pătrunjel)

Sare, piper

Mod de preparare:

Conopida se fierbe și se pasează cu furculița. Se amestecă apoi cu ouăle, pesmetul, usturoiul și verdeața. Se formează chifteluțe mici, se așază pe hârtie de copt și se coc 20 de minute. Pot fi servite simple sau cu un sos de iaurt și usturoi.

4. Piure de conopidă – alternativa sănătoasă la cartofi

Ingrediente:

1 conopidă

2 linguri unt

2 linguri lapte

Sare, piper

Mod de preparare:

Conopida se fierbe bine, apoi se pasează împreună cu untul și laptele până devine cremoasă. Este o garnitură delicioasă și mai săracă în calorii decât clasicul piure de cartofi.

5. Pizza cu blat de conopidă

Ingrediente pentru blat:

1 conopidă mică

1 ou

50 g parmezan ras

Condimente (oregano, busuioc, sare, piper)

Mod de preparare:

Conopida se dă pe răzătoare și se stoarce bine de apă. Se amestecă cu oul, parmezanul și condimentele, apoi se presează într-o tavă sub formă de blat. Se coace 15 minute, după care se adaugă toppingurile preferate (sos de roșii, mozzarella, legume, șuncă etc.) și se mai coace încă 10-15 minute.

Beneficiile consumului de conopidă: