Cozonac versus șorici. Carmen Brumă ne spune ce să alegem de Crăciun

Carmen Brumă a explicat pe Instagram ce trebuie să alegem între șorici și cozonac.

„Am postat ieri cozonacul acela și mi-a scris o tipă ceva de genul: „Ei, lasă că mai bine mănânci o felie de cozonac decât șorici!” și mi-am dat seama că asta e percepția generală, dar realitatea nu e asta.

În realitate, mai bine niște șorici decât o felie de cozonac. Mai bine, dacă vorbim din punct de vedere al controlului glicemiei și din punct de vedere al îngrășatului, al acumulării de kilograme.

Deci mai bine mâncăm niște șorici care, și din punct de vedere caloric, cred că e tot cam pe acolo, pentru că 100g de șorici au 500 și ceva de calorii, iar o felie de cozonac, din aceea cu ciocolată, nuci, rahat, cu de toate, tot pe la 500 de calorii ajunge, poate chiar mai mult.", a spus Carmen Brumă.

Șoriciul conține proteine și colagen

„Așa că, din punct de vedere caloric, ar fi același, dar din punct de vedere al impactului glicemic, situația este net favorabilă șoriciului care are grăsime vreo 35-40g, are o cantitate foarte mare de proteină, peste 60g de proteină la suta de grame, și are foarte mult colagen. Șoriciul este o sursă naturală, alimentară, foarte bună de colagen, doar că nu poți să-l mănânci zilnic.

Șoriciul nu are deloc carbohidrați, are zero carbohidrați, pe când în cazul cozonacului, practic, avem doar carbohidrați. Așa că, dacă vorbim din acest punct de vedere, e preferabil să mănânci șorici. 30g de șorici. Cam asta ar fi porția corectă.

Șoriciul îți va da o senzație de sațietate mai mare care va persista pe parcursul zilei, spre deosebire de bucata de cozonac care îți provoacă un vârf glicemic, urmat de o scădere bruscă a glicemiei care se traduce, la nivelul senzațiilor corporale, printr-o nevoie de a mânca din nou tot ceva dulce.

Pe scurt, zahărul cere zahăr.", a spus Carmen Brumă la InstaStory, potrivit dcnews.ro.