Spălarea merelor: De ce apa nu este suficientă și cum te ajută bicarbonatul de sodiu

Merele arată atât de proaspete și delicioase la magazinul alimentar - strălucitoare și netede, în culori strălucitoare. Dar acea suprafață lucioasă este adesea rezultatul unui strat subțire de ceară, care poate ascunde de fapt murdăria și urmele de pesticide.

Clătirea cu apă nu va îndepărta toate aceste reziduuri, dar, din fericire, un anumit ingredient din bucătărie te poate ajuta - bicarbonatul de sodiu. Acest produs de curățare delicat și accesibil îndepărtează acumulările nedorite fără a lăsa în urmă niciun gust chimic.

De ce este important să speli merele

Chiar și cele mai proaspete mere pot conține mai multă murdărie, bacterii și reziduuri decât crezi. În timpul recoltării, ambalării, transportului și expunerii, merele intră în contact cu mai multe suprafețe și, pentru a ajuta la menținerea aspectului și prospețimii lor, acestea sunt acoperite cu un strat subțire de ceară. Ceara reține umezeala și prelungește durata de valabilitate a merelor însă sigilează și pesticidele și alți contaminanți.

Spălarea temeinică îndepărtează aceștia, astfel încât să te poți bucura de fructe mai curate și mai sigure - mai ales dacă îți place să mănânci merele fără să le cureți înainte.

De ce să folosești bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este un abraziv natural care poate îndepărta ușor reziduurile de la suprafață precum murdăria, ceara și reziduurile de pesticide, fără a deteriora coaja delicată a merelor proaspete.

Un studiu din 2017 publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry a constatat că înmuierea merelor într-o soluție de bicarbonat de sodiu timp de 12 până la 15 minute a îndepărtat până la 96% dintr-un pesticid (fosmet) și 80% din altul (tiabendazol) - depășind spălările normale. Bicarbonatul de sodiu este sigur pentru alimente și nu lasă în urmă un gust chimic.

Cum speli merele cu bicarbonat de sodiu

Pregătește soluția de înmuiere: Amestecă 1 linguriță de bicarbonat de sodiu la 2 căni de apă rece într-un bol mare. Amestecă până se dizolvă.

Înmoaie merele: Adaugă merele și lasă-le la înmuiat timp de 12 până la 15 minute pentru a da reziduurilor timp să se descompună.

Freacă ușor: Folosește o perie moale pentru legume sau o lavetă curată de bucătărie pentru a freca orice strat sau reziduu rămas.

Clătește: Clătește merele bine sub apă rece pentru a îndepărta murdăria și orice bicarbonat de sodiu rămas.

Usucă și depozitează: Tamponează merele cu un prosop curat sau un prosop de hârtie înainte de a le consuma sau de a le depozita.

Nu ai timp? Chiar și o înmuiere scurtă de 10 până la 20 de secunde înainte de a le freca ușor poate ajuta, deși este mai puțin eficientă decât înmuierea completă.

Cum să obții cele mai bune rezultate

Folosește apă rece: Pentru a menține textura crocantă a merelor.

Nu aglomera merele: Folosiți un bol sau un recipient mare pentru a le oferi merelor spațiu de mișcare.

Frecare ușoară: Freaxă ușor pentru a evita învinețirea fructelor.

Usucă complet: Dacă depozitezi merele pentru a le savura mai târziu, asigură-te că le usuci bine pentru a îndepărta excesul de umiditate, care ar putea duce la o alterare mai rapidă.

Cum se păstrează merele după spălare

După curățare, merele spălate trebuie uscate bine pentru a preveni alterarea lor mai rapidă. Depozitează-le într-o pungă perforată pentru a menține o bună circulație a aerului și pune-le în sertarul pentru legume. Consumă-le în decurs de o săptămână de la spălare, potrivit southernliving.com.