Deliciu românesc: carne la garniță cu gust autentic de copilărie

Rezultatul era o carne fragedă, gustoasă, ce putea fi servită oricând alături de murături și mămăliguță caldă. Dacă vrei să redescoperi această rețetă tradițională, iată pașii și secretele gospodinelor.

Ce este garnița

Garnița este un vas de ceramică, metal sau chiar sticlă, în care carnea prăjită se acoperă cu untură topită. Astfel, se creează un strat protector care împiedică alterarea cărnii și îi păstrează aroma săptămâni întregi, uneori chiar luni.

Ingrediente necesare

3-4 kg carne de porc (ceafă, fleică, coaste, pulpă)

500 g slănină sau untură (pentru prăjit)

Sare grunjoasă

Piper boabe

Câteva boabe de ienibahar (opțional)

Câteva boabe de ienibahar (opțional)

Mod de preparare

1. Pregătirea cărnii

Taie carnea în bucăți potrivite, nu foarte mici.

Sărează fiecare bucată și las-o la rece câteva ore (ideal peste noapte) ca să intre sarea în carne.

2. Prăjirea

Într-o tigaie adâncă sau ceaun, topește slănina până obții suficientă untură.

Prăjește carnea la foc mic, împreună cu foile de dafin și piperul boabe.

Las-o să se rumenească ușor și să se pătrundă bine – secretul este să nu o grăbești, focul trebuie să fie blând.

3. Așezarea în garniță

Așază bucățile de carne în vasul de păstrare.

Strecoară untura fierbinte peste carne, având grijă să o acoperi complet.

Lasă vasul la răcit, apoi acoperă-l bine.

4. Păstrarea

Păstrează garnița într-un loc răcoros (cămară, beci). Carnea va rămâne fragedă și aromată săptămâni întregi.

Trucuri de la gospodine

Nu lăsa carne neacoperită de untură , altfel se poate altera.

Folosește carne cu puțină grăsime , ca să nu devină prea seacă după prăjire.

Dacă untura se topește vara, lasă vasul la frigider sau într-un loc răcoros pentru a preveni râncezirea.

Cum se servește carnea la garniță

Cu murături – castraveți murați, varză murată, ardei umpluți cu varză sau pepeni murați. Gustul acrișor echilibrează perfect bogăția unturii.

Cu mămăliguță caldă – se potrivește minunat cu o felie de mămăligă aburindă și o lingură de smântână.

La mic dejun sau cină – se poate încălzi ușor în tigaie, în propria untură, pentru a redeveni fragedă.

De ce merită să reînvii această rețetă

Carnea la garniță nu este doar o mâncare — este o amintire vie a meselor din copilărie, o metodă de conservare naturală și o sursă de savoare autentică. Este perfectă pentru mesele de sărbătoare, pentru zilele geroase de iarnă și pentru oricine iubește gustul tradițional.