Desert de post: Cum să prepari salam de biscuiți cu nuci și fructe confiate

Rezultatul final este un mozaic aromat de dulceață, cacao și textură crocantă. Varianta cu fructe confiate sau rahat adaugă culoare și contrastează cu intensitatea ciocolatei. Forma cilindrică și felierea în rondele îl fac ușor de servit la platouri festive sau pentru gustări rapide.

Rețetă de salam de biscuiți cu alune și fructe confiate

Ingrediente

biscuiți simpli, cacao, ulei, zahăr, nuci/alune și fructe confiate

Mod de preparare

Biscuiții se zdrobesc cu mâna, pentru a păstra bucăți mai mari și mai mici, iar apoi se pregătește un sirop din apă, zahăr, cacao și un praf de sare. După încălzire se adaugă ulei și esență de rom sau vanilie, iar siropul cald se toarnă peste biscuiți. La final, se încorporează nucile și fructele confiate.

Compusul se rulează pe folie alimentară sau hârtie de copt, formând un cilindru compact, și se lasă la frigider cel puțin 4-5 ore, ideal peste noapte. Înainte de servire, poate fi pudrat cu zahăr pentru un aspect elegant.

Textură și gust

Fiecare felie dezvăluie un mozaic frumos, cu biscuiți înmuiați, nuci crocante și bucăți de fructe. Aroma intensă de cacao se combină perfect cu notele fructate și crocante ale nucilor. Desertul este dens, fraged și sățios, păstrându-se bine câteva zile la frigider, fiind potrivit atât pentru consumul zilnic, cât și pentru ocazii speciale, potrivit hellotaste.ro.

Acest salam de biscuiți rămâne un desert clasic al bucătăriilor românești, apreciat pentru simplitatea și gustul său autentic.