Metoda în 4 pași care te ajută să tai perfect un ananas

În realitate, pregătirea unui ananas proaspăt este mai simplă decât pare, iar câteva tehnici corecte te poate ajuta să nu risipești nimic din fruct.

Specialiștii recomandă alegerea unui ananas întreg în locul celui deja tăiat deoarece este mai economic și, de multe ori, mai proaspăt. Cu un cuțit și câteva minute la dispoziție, fructul poate fi curățat și porționat rapid.

Primul pas: spală bine ananasul

Chiar dacă urmează să fie îndepărtată coaja, fructul trebuie spălat înainte de tăiere. Substanțele sau impuritățile de pe suprafața exterioară pot ajunge pe pulpă atunci când cuțitul trece prin coajă.

Este suficientă apă rece și o perie pentru legume pentru a curăța bine exteriorul fructului.

Al doilea pas: îndepărtează coaja și frunzele

Taie partea superioară cu frunze și baza ananasului folosind un cuțit bine ascuțit. Așează apoi fructul vertical și îndepărtează coaja în fâșii de sus în jos.

Este recomandat ca tăietura să fie suficient de adâncă pentru a elimina coaja dar fără a pierde prea multă pulpă. Micile puncte maronii rămase pe suprafața fructului pot fi îndepărtate prin tăieturi în formă de V.

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Al treilea pas: scoate miezul tare

După curățare, taie ananasul pe lungime în patru bucăți egale. Fiecare sfert trebuie apoi curățat de partea centrală, mai tare și mai puțin dulce.

Miezul poate fi îndepărtat cu un cuțit, printr-o tăietură simplă de-a lungul fiecărei bucăți.

Al patrulea pas: taie fructul în bucăți

Ultimul pas este porționarea. Ananasul poate fi tăiat în cuburi, felii sau bucăți mai mari, în funcție de modul în care va fi consumat.

Bucățile proaspete pot fi servite ca atare, adăugate în smoothie-uri, salate de fructe sau diverse preparate dulci și sărate.

Un instrument special poate simplifica procesul

Pentru cei care consumă frecvent ananas, există și dispozitive speciale pentru curățare și feliere. Acestea permit îndepărtarea pulpei printr-o singură mișcare și păstrează miezul separat.

Procedura începe prin tăierea coroanei verzi, apoi instrumentul este așezat în centrul fructului și rotit până la bază. La final, pulpa este scoasă sub formă de spirală iar coaja rămâne intactă.

Cum alegi un ananas copt

Alegerea fructului potrivit este primul pas pentru un gust bun. Un ananas copt trebuie să aibă frunze verzi, un miros dulce și aromat și să fie greu, raportat la dimensiunea sa.

La atingere, fructul trebuie să fie ușor moale, dar nu trebuie să prezinte pete moi sau zone deteriorate.

Perioada în care ananasul este considerat cel mai gustos este, în general, între lunile martie și iulie, când fructele ajung la maturitate în condiții favorabile.

Cum se păstrează ananasul după tăiere

Un ananas întreg poate fi păstrat la frigider aproximativ o săptămână. După tăiere, bucățile trebuie depozitate într-un recipient închis ermetic și consumate în aproximativ patru zile pentru a-și păstra aroma și textura.

Cu o tehnică simplă de curățare și câteva minute de pregătire, ananasul proaspăt poate deveni o gustare ușor de pregătit, fără risipă și fără nevoie de ustensile speciale, notează bhg.com.