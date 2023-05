Minciunele (Uscățele)

Am dat de o rețetă într-un caiet în care, de-a lungul anilor, s-au strâns multe rețete. Și dacă tot am găsit-o, am și încercat-o. Și bine am făcut, pentru că suntem siguri că și voi o s-o pregătiți, mai ales că sunt gata în cel mult 40 de minute.

Cumvaplace.ro

INGREDIENTE

3 galbenușuri

100 g făină + extra (pentru pudrat masa de lucru)

2 linguri de zahăr tos

2 linguri de smântână, 30% grăsime

½ linguriță de esență de vanilie

Coaja de la ½ lămâie/portocală (opțional)

Ulei de floarea-soarelui

70 g zahăr pudră

Sare

CUM SĂ FACEȚI

Bateți cu mixerul, nu mai mult de un minut, gălbenușurile cu zahărul tos și un praf de sare.

Reduceți viteza mixerului și încorporați smântâna, vanilia, coaja de lămâie sau de portocală și făina. Compoziția e moale și lipicioasă, dar nu vă panicați, mai adăugați 1-2 linguri de făină, doar cât să se lege aluatul.

Răsturnați-l pe masa de lucru pudrată cu făină și frământați-l de 50 de ori. Nu vă va lua mai mult de 3-4 minute, timp în care aluatul va deveni mai ferm. Împărțiți-l în două părți egale și înfoliați una dintre ele.

Puneți o cratiță cu ulei la încins.

Pudrați bine cu făină masa de lucru. Cu răbdare, întindeți prima bucată de aluat într-o foaie cu diametrul de 28-30 de cm. Cu cât veți reuși să întindeți aluatul mai bine, într-o foaie cât mai fină, cu atât minciunelele sau uscățelele, cum doriți să le spuneți, vor fi mai crocante! De aceea, este foarte important să lucrați (întindeți) aluatul pe o suprafață pudrată bine cu făină, să nu se lipească.

Tăiați aluatul în fâșii de 2-2,5 cm lățime și pe fiecare dintre acestea în 3 sau 4. Crestați apoi fiecare fâșie de aluat în mijloc. Luați unul dintre capete și treceți-l prin crestătura din mijloc, astfel încât să formați o fundiță. Nu-i nimic complicat!

Prăjiți-le în uleiul foarte bine încins, aproximativ 30 de secunde, până când devin aurii pe ambele părți. Scoteți-le cu o paletă și așezați-le pe un prosop de hârtie, apoi pudrați-le cu zahăr după ce s-au răcit.

SFATURI