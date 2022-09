Succes pentru viticultura românească. 18 medalii la concursul mondial Mundus Vini din Germania

Competiția s-a desfășurat între 1-4 septembrie 20022 la Neustadt iar producătorii români au câștigat 10 medalii de aur și 8 de argint la 79 de probe.

Domeniile Avereşti, partener Wines of Romania, a câştigat titlul Best in Show şi 2 medalii de aur pentru două dintre cele mai apreciate vinuri din recolta 2022: Feteasca Regală şi Busuioaca de Avereşti Diamond Selection. Cel mai premiat producător român, Cramele Recaş, a primit 2 medalii de aur Solo Quinta 2021 şi Speis & Trank Pinot Grigio şi 5 medalii de argint Speis & Trank Romanien Merlot, Speis & Trank Sauvignon Blanc 2021, Sole rose, Cocoş Viognier şi Richtig Frett Chardonnay.

Vinurile premiate la competiție provin din 33 de regiuni viticole și au fost degustate de 130 de experți. Din vinurile premiate, 23 au primit Grand Gold, 980 au primit medalia Gold și 671 premiul Silver.

Pe prima poziție se află Italia, cu 413 medalii, urmată de Spania cu 334 de permii și Germania cu 192 de premii.

Mundus Vini este unul dintre cele mai importante concursuri, cu circa 11.000 de vinuri din întreaga lume, în fiecare an.