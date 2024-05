Cum îți dai seama că uleiul de măsline este contrafăcut

Specialiștii spun că este destul de ușor de falsificat uleiul de măsline, iar metoda cea mai uzuală constă în folosirea uleiului de semințe, care nu are gust și miros, de aceea, există posibilitatea să fie amestecat cu o parte de ulei de măsline.

Cum recunoști uleiul de măsline natural

Îți poți da seama dacă uleiul de măsline este contrafăcut și după culoare. Uleiul adevărat de măsline are o culoare verde-aurie și există anumite particule fine, pe care uleiul de măsline contrafăcut nu le are. Dacă ți se pare că are o culoare tulbure, este posibil să nu fie autentic, potrivit spynews.ro.