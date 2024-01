Trucuri pentru un grătar pe cinste...în bucătărie

Potrivit cumvaplace.ro, cele mai multe discuții iscate de acest subiect al grătarului pe aragaz vine din faptul că nu va avea același gust cu grătarul pregătit afară. Nici grătarul pregătit afară nu are totdeauna același gust, din motive lesne de înțeles: uneori focul este făcut cu lemne, alteori cu cărbuni și grătarele moderne, instalate pe lângă case, folosesc gaz de butelie. Nu doar forma grătarului propriu-zis diferă, ci și gustul. Dar diferit nu înseamnă neapărat mai rău.

Acum, dacă ne gândim exact la cuvântul grătar, ce înseamnă, ne ducem la dicționar și citim așa: 1. Ansamblu de bare metalice paralele ori încrucișate sau placă de tablă găurită, alcătuind un dispozitiv folosit pentru înlesnirea pătrunderii aerului și înlăturarea cenușii în (sau din) instalațiile de ardere, pentru separarea de impurități a unor materii prime, pentru împiedicarea pătrunderii corpurilor străine în instalațiile hidrotehnice, pentru separarea bucăților mari de minereuri după mărime etc. 2. Ustensilă din metal pe care se frige carne, pește, ciuperci etc. Și de aici vine și denumirea preparatului final: grătar. Pentru că orice aliment am pregăti pe grătar, va primi acele dungi specifice care ne vor indica și cum a fost gătită mâncarea.

Cu alte cuvinte din capul locului vorbim despre un grătar și ca formă, nu doar ca sistem de preparare. Ca urmare, va fi dificil să ne imaginăm că vom merge în bucătărie și vom lua un astfel de dispozitiv cu bare pe care îl vom așeza peste flacără. Logica și bunul simț ne spun că va arde tot și nu doar mâncarea. Grăsimea scursă se va aprinde și de aici dezastrul. Astfel, ajungem la dispozitivele speciale pe care le vom folosi.

Tigaia-grill este exact ceea ce spune numele, de obicei din fontă, pentru că are o bună inducție termică. Relativ ieftină și ușor disponibilă, este o alegere excelentă pentru grătar în interior. Este rezistentă și carnea se va prăji mai bine, iar crestăturile, denivelările, de pe suprafața ei au rolul de a ține alimentele departe de grăsimea care se adună. Această tigaie din fontă va rezista ani de zile dacă este îngrijită corespunzător.

Ungeți bine tigaia cu grăsime, dacă preparați carne slabă

Pentru carnea cu grăsime, nu este necesar ulei suplimentar

Încingeți bine tigaia și așezați carnea fără să o înțepați și lăsați-o pe partea respectivă până se desprinde singură

Grill-ul electric are de cele mai multe ori două părți, o suprafață fixă și una mobilă, care funcționează ca un capac. Există grill și fără capac, pe care se gătește, de obicei, ca pe tigaia de fontă pe aragaz. Este în mod special conceput neaderent, pentru a nu se lipi de el nimic din ceea ce pregătim, dar pentru orice eventualitate ar fi bine să stropim legumele cu ulei de măsline. La fel peștele slab ori fileurile. Peștele gătit întreg nu este la fel de sensibil, chiar dacă mai rămâne din piele pe grill. Pentru grill-urile care au capac, dacă vreți să rămână semnele pe ambele părți, presați puțin capacul peste carne. Evitați însă să o faceți prea tare dacă gătiți pește ori legume, pentru că riscați să le zdrobiți.

În cuptor. Electric sau cu gaz, cuptorul poate funcționa foarte bine și ca grătar, cu puțină atenție. Ori cumpărați o tavă specială care are plasat în interior un grătar, ori folosiți grătarul de la cuptor, sub care așezați o tavă generoasă pentru a prelua grăsimea scursă și a nu se aprinde. Ideea e că trebuie încălzit la maximum și abia apoi așezată carnea sau legumele pe care vrem să le pregătim.

Revenind la discuția de început, legată de gust sau iz, de cele mai multe ori căutăm și gustul de fum la grătar, iar grăsimea arsă va crea mult fum și în casă. Sigur că este recomandat să deschidem geamurile sau hota pentru ventilație, dar pentru a evita fumul putem folosi și cuptorul. Deci, ce puteți pregăti pe grătarul din bucătărie? Aproape orice ați face și afară. Totuși, este mai dificil în interior să se scurgă lichidele, cum se întâmplă la grătarul exterior, ca urmare atunci când gătiți carne marinată, lăsați-o să se scurgă mai întâi. Dacă vreți să folosiți sosuri pentru caramelizarea cărnurilor gătite, ungeți cu atenție cu o pensulă, pentru a nu curge pe lângă.

Trucuri pentru un grătar pe cinste

Indiferent unde sau cum gătiți carnea, sunt câteva lucruri pe care ar fi recomandat să le păstrați în minte: