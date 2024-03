Varză a la Cluj

Dar noi am folosit varza crudă, am căutat un gust mai dulceag și nu ne-a ieșit rău deloc. Nu ratați rețeta video pentru a vedea cum am făcut-o noi!

INGREDIENTE

1⁄2 varză proaspătă

300 g carne tocată

1 carnat afumat

1 ceapă

50 g orez

1 linguriță de pastă de ardei

1 linguriță de pastă de tomate

250 ml passata (sos gros de roșii)

3 linguri de ulei de floarea-soarelui

Cimbru, uscat și proaspăt

Sare

Piper

CUM SĂ FACEȚI

Puneți orezul la fiert în apă cu sare. Când e aproape fiert, scurgeți-l într-o sită.

Tăiați varza fideluță sau cât mai subțire puteți. Puneți-o într-un castron și frecați-o cu palmele, s-o înmuiați ușor.

Tăiați mărunt ceapa și căliți-o într-o lingură de ulei. Puneți pasta de ardei și de tomate.

După 1-2 minute, adăugați carnea tocată și cârnatul tăiat cât mai mărunt (după ce l-ați curățat de pieliță) și amestecați. Adăugați puțin cimbru uscat, sare, piper și țineți pe foc până se gătește carnea. La final puneți și orezul bine scurs de apă.

Luați un vas pentru cuptor. Noi am folosit un vas de lut, pe care l-am ținut înainte în apă rece aproximativ jumătate de oră.

Turnați uleiul rămas în vas și puneți deasupra un strat de varză, sare și piper, sos gros de roșii. Puneți apoi unul de carne, din nou sos de roșii, unul de varză și repetați pașii, dar ultimul strat să fie de varză tocată și sos de roșii. Puneți deasupra câteva crenguțe de cimbru proaspăt, acoperiți și dați la cuptor pentru 50 de minute.

Scoateți după trecerea timpului și turnați deasupra sosul gros rămas, diluat cu puțină apă. Acoperiți și mai dați la cuptor 20 de minute.

REȚETĂ VIDEO