Cum alegi cel mai potrivit parfum Tom Ford?

Tom Ford era foarte pasionat de artele creative, studiind istoria artei la Universitatea din New York, înainte de a renunța după doar un an, pentru a juca în reclame TV și pentru a studia arhitectura. Ba mai mult, și-a luat un an liber pentru a lucra la biroul de presă Chloé.

În cele din urmă, Tom Ford a devenit director de creație la Gucci în 1994, într-un moment în care casa de modă era în pragul falimentului și era considerată a fi demodată. Tom Ford a colaborat fructuos inclusiv cu celebrul Yves Saint Laurent. Până în 2004, brandul Gucci era evaluat la 10 miliarde de dolari; totul datorită faptului că Ford a oferit inspirație, glamour și senzualitate acestui brand.

Ford a părăsit în cele din urmă casa Gucci și și-a dezvoltat propria marcă în 2006. Primul său proiect major a fost să lanseze o linie de parfumuri. Cel dintâi parfum Tom Ford a fost Black Orchid, care este iubit și astăzi de bărbați și femei deopotrivă.

Tom Ford are în portofoliu peste 40 de parfumuri unice, dintre care majoritatea pot fi purtate de femei sau bărbați.

Colecțiile de parfumuri Tom Ford

Tom Ford deține două linii exclusiviste de parfumuri, fiecare cu propria identitate și stil aparte.

Private Blend este cea mai luxoasă colecție de parfumuri, cu un fundal mult mai experimental. Întruchipând creația fără constrângeri, parfumurile Private Blend sunt originale și provocatoare. Folosind combinații neașteptate, cu arome puternice, Private Blend este experimentul personal în materie de parfumuri al lui Tom Ford.

A doua linie, Signature, oferă aceeași complexitate de nuanțe olfactive, dar cu mult mai multă accesibilitate. Parfumurile semnate de la Tom Ford sunt bine construite și făcute pentru a rezista, fiind evident alegerea perfectă pentru oricine dorește să simtă avantajele unui parfum unic.

Cum alegi un parfum Tom Ford

Multe dintre parfumurile lui Tom Ford oferă combinații complet neașteptate și noi de arome. De exemplu, Tuscan Leather folosește zmeura și pielea, în timp ce Oud Minérale combină aroma smokey a oud-ului cu tonuri inedite, de sare de mare. Astfel de combinații pot părea descurajante și puțin copleșitoare și pot face dificilă alegerea unui astfel de parfum. O persoană îndrăzneață însă, nu va avea nici problemă în alegerea unui astfel de parfum original lansat de Tom Ford.

Pentru ținute de seară, Tom Ford Noir este parfumul suprem pentru bărbați. Colecția Noir include Original Noir - un parfum cald și pudrat. Noir Extreme are o aromă mai dulce și mai picantă, în timp ce Noir Anthracite este smoky și lemnos.

În mod similar, unele parfumuri din colecția Oud sunt concepute în mod ideal pentru o petrecere sau cocktail simandicos. Tobacco Oud oferă un miros picant cu un vârf de tutun, în timp ce Oud Wood este o combinație de lemn de trandafir, cardamom, lemn de santal și vetiver.

Deși parfumurile ușoare nu sunt neapărat stilul lui Tom Ford, veți găsi unele parfumuri care pot fi purtate pe tot parcursul zilei. Oud Fleur oferă un buchet floral de trandafiri, în timp ce combinația unică folosită în Oud Minérale îl face mai ușor de purtat decât ați crede. Gama Orchid în special este alegerea supremă pentru întâlniri de afaceri,. Velvet Orchid by Tom Ford este un parfum oriental-floral cu arome de mandarină, miere, ulei de trandafiri și balsam.

Poți consulta lista parfumurilor Tom Ford dintr-un blog de parfumuri, dacă vrei să afli mai multe detalii despre fiecare aromă și să te bucuri de varietatea acestora. Cu mirosuri distinctive și de lungă durată, parfumurile Tom Ford sunt unice și merită un loc în colecția ta de parfumuri.