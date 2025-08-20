De ce oamenii sunt atât de atașați de câinii lor atât de mult?

De ce îmi iubesc câinele, chiar dacă uneori provoacă probleme mari, de exemplu, lărând la oameni, ceea ce este teribil pentru toți cei implicați? Răspunsul este că majoritatea proprietarilor de câini dezvoltă o legătură emoțională strânsă, care este întărită de mecanisme fiziologice.

Confuzia dintre câini și bebeluși

Cel mai bine înțeles mecanism este creșterea hormonului de legătură oxitocină atât la proprietari, cât și la câini. Acest hormon este eliberat atunci când proprietarii și câinii se uită unul la altul sau se ating. Interesant este că acest hormon este crucial și pentru legătura dintre mamă și copil. Așadar, unul dintre motivele pentru care îți iubești câinele este probabil pentru că și el tei ubește pe tine.

Deși există unele asemănări între legătura dintre un câine și proprietarul său cu relația dintre o mamă și copilul ei, desigur, acestea sunt diferite.

În lumea occidentală proporția proprietarilor de câini care se referă la câinii lor ca fiind copii este în creștere, variind de la 16 la 37%. Ei își consideră câinii niște oameni mici, deschid conturi de socializare pentru ei, le dau recompense și le sărbătoresc zilele de naștere.

Deși poate suna amuzant și este probabil inofensiv, această umanizare poate duce și la probleme grave. De exemplu, în ultimii ani a existat o preferință tot mai mare pentru rasele de câini brahicefalici, cu fețe mai plate, mai asemănătoare cu cele umane, cum ar fi mops și buldog francezi. Însă aceste rase sunt predispuse la numeroase probleme de sănătate. Buldogii francezi, de exemplu, au o durată medie de viață de doar 4,5 ani, comparativ cu 11 ani pentru populația canină în ansamblu.

O altă problemă este interpretarea greșită a comportamentului canin, inclusiv ignorarea semnelor de suferință și agresivitate.

Prin urmare, este în regulă să-ți iubești câinele și chiar și oamenii de știință folosesc acum acest cuvânt pentru relația lor strânsă. Dar iubește-l pentru ceea ce este, un câine sociabil, un companion, și nu un bebeluș blănos, potrivit psychologytoday.com.