Dragobete, Sărbătoarea Iubirii. Origini, tradiții și obiceiuri. Cele mai frumoase mesaje de dragoste

Etimologia cuvântului este dezbătută și astăzi de numeroși filologi, care spun că derivă din termenul "drag- dragul", provenit din slava veche.

Însă Dragobetele este și numele unui personaj din mitologia românească, fiind un „zeu tânăr al Panteonului autohton cu dată fixă de celebrare în același sat, dar variabilă de la zonă la zonă, patron al dragostei și bunei dispoziții pe plaiurile românești”, fiind identificat cu Eros din mitologia greacă sau Cupidon, din cea romană.

Una dintre legende spune că el este fiul Babei Dochia și cumnat cu eroul Lăzărică. Acesta este tânăr, voinic, frumos și bun, având o parte omenească și una îngerească, este nemuritor și umblă prin lume. Este considerat protectorul dragostei, al bunei dispoziții iar în această zi oamenii dau petreceri, urmate de căsătorii. Aduce iubire în casă și în suflet. Dar Drgobetele mai este considerat și protectorul păsărilor, sărbătoarea fiind legată de renașterea naturii și fertilitate.

Mai este cunoscut și sub numele de Dragomir, un cioban care o însoțește pe Baba Dochia prin munți. Este considerat un simbol al primăverii.

Dragobetele mai are și alte nume: „Cap de primăvară”, „Cap de vară”, „Sânt Ion de primăvară”, „logodnicul pasărilor”, „Dragomiru-Florea” sau „Granguru”.

În Oltenia și într-o parte din Muntenia, pe 23 februarie se prăznuiește Aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul, sărbătoare care se mai numește și Dragobete.

O altă reprezentare este sub forma unei plante, numite Năvalnic.

Tradiții și obiceiuri

Fetele și flăcăii se îmbrăcau de sărbătoare și se întâlneau în fața bisericii de unde plecau împreună să caute flori de primăvară. Pe dealurile din jurul satelor se aprindeau focuri.. La ora prânzului, fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit zburătorit, urmărite de câte un băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era rapid și o ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în văzul tuturor. De aici provine expresia Dragobetele sărută fetele!. Acest sărut semnifica logodna celor doi timp de un an.

Unii tineri își crestau brațul în formă de cruce și își suprapuneau tăieturile, devenid frați ori surori de cruce. Acest ritual al tăierii putea să lipsască, devenind frați și surori de cruce și doar prin îmbrățișări și sărutări frățești.

În această zi nu era voie să se sacrifice animalele deoarece stricau rostul împerecherilor. Femeile atingeau un bărbat din alt sat pentru a fi iubitoare tot anul. Bărbații nu trebuiau să supere femeile, să nu se certe cu ele, pentru că altfel nu le mergea bine în tot anul. Dacă fata sau băiatul nu întâlneau pe cineva drag, nu erau iubiți tot anul.

În această zi nu se cosea, nu se lucra câmpul dar trebuia făcută curățenie în casă.

Se poate considera că Dragobetele este varianta românească a Sfântului Valentin.

Iată cele mai frumoase mesaje de dragoste:

Mesaje pentru fete

"Fiecare zi pe care o petrec cu tine este ca Dragobetele în inima mea, deoarece este plină de dragoste și fericire."

"Dragostea pe care mi-o oferi îmi dă puterea să mă trezesc în fiecare zi și să o cuceresc cu un zâmbet pe buze. Te iubesc! Felicitări de Dragobete!"

"Mă faci atât de fericit, încât uneori mă trezesc zâmbind pur și simplu de la gândul la tine. Îți mulțumesc că ai făcut din viața mea o aventură atât de minunată. Felicitări de Dragobete!"

"Dragobetele este o sărbătoare pe care abia o aștept, pentru că îmi petrec fiecare secundă a zilei alături de tine."

"Bomboanele sunt dulci, florile sunt drăguțe, dar nimic nu îmi face ziua mai frumoasă decât să văd zâmbetul tău pe față. Să transformăm această Zi de Dragobete într-o amintire de împărtășit pentru totdeauna. Felicitări!"

"Dragostea este ceva care durează pentru totdeauna și toate lucrurile dulci pe care le faci pentru mine, fie că este vorba de Dragobete sau nu! Însemni lumea pentru mine.

Mesaje pentru băieți

“Te-am iubit cu privirea…te-am iubit cu sarutul…te-am iubit cu mangaierea…acum te iubesc cu toata fiinta mea…”

"Dacă aş planta o floare de fiecare dată când mă gândesc la tine aş merge acum printr-o grădină plină de flori, dără să îi mai găsesc capătul."

"Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa."

"Nu trebuie să-mi aranjezi întotdeauna mese la lumina lumânărilor. Este absolut ok să-mi cumperi doar niște bijuterii!"

"Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului."

"Cineva mi-a spus că ziua are 24 de ore, că o oră are 60 de minute şi că un minut are 60 de secunde. Nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate"

"În lume sunt opt minuni. Şapte dintre ele le ştie toată lumea, dar pe a opta o ştiu doar eu. Aceea eşti tu, iubirea mea!"

"Dacă aş planta o floare de fiecare dată când mă gândesc la tine aş merge acum printr-o grădină plină de flori, dără să îi mai găsesc capătul."

"În lume sunt opt minuni. Şapte dintre ele le ştie toată lumea, dar pe a opta o ştiu doar eu. Aceea eşti tu, iubirea mea!"

"Nu am nevoie de o mulțime de bomboane de Dragobete pentru că sunt la dietă. Îmi poți cumpăra diamante în schimb!"

"Ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întâmplător și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! O zi poate începe făra un mesaj de dragoste de la mine către tine, dar nu poate începe fără ca eu să mă gândesc la tine. Vezi? Tocmai m-am gandit."

"Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa."

Mesaje amuzante

"Fie ca Dumnezeu să-ți umple inima cu dragoste și portofelul cu bani, astfel încât să-mi poți cumpăra niște ciocolate și o sticlă de vin!"

"Dimineața nu mănânc pentru că mă gândesc la tine, la prânz nu mănânc pentru că mă gândesc la tine, iar noaptea nu dorm că mor de foame!"

"Sunt o victimă a zâmbetului tău, a privirii tale care m-a fascinat. Sunt amețit de atâta iubire, ești ca un drog pentru mine. Simt că întru în sevraj dacă nu te văd cât de curând."

"Să ne prefacem pentru o zi că ne iubim mai mult decât orice altceva. Ne putem evita reciproc pentru restul 364 de zile!"

"Sunt un polițist și te arestez pentru că eşti tu. E ilegal să fii atât de frumoasă și sexy. Sentința este: închisoare pe viață în inima mea!"

"Dacă îmi pierd buzele, te sărut cu ochii, dacă îmi pierd ochii te sărut cu inima, iar dacă îmi pierd inima sigur o găsesc la tine. Te iubesc!"

"Pentru un sărut tastează 1, pentru o îmbrățișare tastează 2, pentru clipe de neuitat tastează 3, iar pentru toate astea.. .tastează numărul meu."

"Picioarele tale sunt obosite? Asta pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua."

"Aș dori din piept să scot inima cu dor cu tot ca s-o pun în pieptul tău, ca să simți ce simt și eu! Aș dori să rămân mut, vocea ta să o-mprumut ca să spui ce spun și eu: “te iubesc si te voi iubi mereu!”."